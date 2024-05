Il razzismo del politico leghista a cui non va giù il "bimbo negroide" nella foto

È diventato un caso il post pubblicato su Facebook dal segretario cittadino della Lega a Mantova, Cristian Pasolini: "Casualità e comunicazione", titola il leghista. Che prosegue: "Bene l'inaugurazione della palestra ed ennesimo taglio del nastro con foto di rito e tradizionale prima fila con bimbo negroide (bimbo di colore, se non vogliamo usare correttamente i termini scientifici di lingua italiana)".

Il riferimento è all'inaugurazione di una palestra pubblica di Mantova, alla quale aveva partecipato il sindaco del Pd Mattia Palazzi. Durante il tradizionale taglio del nastro accompagnato dal momento delle foto, insieme al primo cittadino c'erano diversi bambini, uno dei quali ha evidentemente stimolato la riflessione di Pasolini su presunti intenti comunicativi "non casuali".

La replica: "Termini corretti della lingua italiana"

Alle critiche, il segretario cittadino ha replicato di aver "usato termini corretti della lingua italiana. "Caucasoide, negroide, mongoloide, australoide sono termini corretti della nostra lingua e non hanno significato offensivo". "È la lingua italiana, quella che ci ha insegnato Dante. Sì può ancora dire Dante o si offende qualcuno?", ha aggiunto.

"Siete i soliti seminatori di odio e razzisti", l'immediata reazione della deputata dem Antonella Forattini. "Respingiamo con sdegno le indegne dichiarazioni razziste del Segretario della Lega di Mantova", spiegano dalla segretaria regionale del Pd Silvia Roggiani e il segretario provinciale di Mantova Adriano Stabile, che si rivolgono a Matteo Salvini chiedendo "se non sia necessario pretendere le immediate dimissioni di Cristian Pasolini dal suo incarico politico, per rispetto della giovane vittima e di tutta la città di Mantova".



"Tenga giù le mani dai bambini", ha aggiunto in una nota il capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino. "Difficile immaginare parole più sprezzanti, ingiuriose, razziste, indirizzate contro un bambino. Affermazioni di istigazione all'odio he arrivano da chi ricopre un ruolo di primo piano in un partito, che non si possono che definire orribili. Una vergogna. Salvini e Fontana cosa dicono?", ha incalzato Majorino "Per ora tacciono e confermano per l'ennesima volta la natura razzista della Lega".

Il Carroccio si dissocia, Forza Italia: "Interlocuzione politica non più possibile"

Dopo alcune ore è arrivato anche il commento del sindaco di Mantova Palazzi: "Non riposto la foto dell’inaugurazione della palestra che utilizza nel post per rispetto di quel bimbo, disgustosamente usato come strumento politico per attaccare me. Nella foto i bimbi che tagliano il nastro sono quattro, eppure il segretario della lega si sofferma solo sul bimbo di colore. Non credo servano ulteriori considerazioni se non disgusto. A me la politica fatta così fa davvero schifo. Anche umanamente. Al bimbo e alla sua famiglia un abbraccio grande, a nome mio e della comunità mantovana".

Durissima anche la posizione di Forza Italia, che, ha fatto sapere con una nota, "non solo si dissocia e condanna le affermazioni del Segretario cittadino, ma dichiara che a fronte di una simile inadeguatezza delle idee politiche espresse non é per noi possibile continuare, alle condizioni date, alcuna interlocuzione politica con la sezione locale della città di Mantova".

Sulla scia del putiferio ormai scatenatosi il gruppo consigliare della Lega del comune di Mantova non ha potuto che dissociarsi dalle affermazioni di Pasolini: "I bambini non si toccano e non si usano, i bambini sono tutti uguali. Il Gruppo Consigliare della Lega del Comune di Mantova si dissocia da alcune dichiarazioni che stanno facendo il giro d’Italia", si legge in un post a firma di Andrea Gorgati condiviso con il consigliere regionale Alessandra Cappellari, il deputato Andrea Dara e i consiglieri comunali Anceschi e Tonelli.