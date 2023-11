Il governo contro gli ambientalisti: i blocchi stradali diventano un reato

Il governo scende in guerra contro i blocchi stradali promossi dalle proteste di gruppi ambientalisti come "Ultima Generazione". Lo fa con un provvedimento ad hoc che limita di fatto uno degli strumenti di protesta più utilizzato dai gruppi ambientalisti (e più detestato dagli automobilisti). Finora la legge punisce con una sanzione amministrativa chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo.

Il provvedimento approvato oggi nel consiglio dei MInistri, cambia invece rotta. In particolare si stabilisce che questa fattispecie diventi reato nel momento in cui risulti particolarmente offensiva e allarmante, sia per la presenza di più persone, sia per il fatto che sia stata promossa e organizzata preventivamente. Si passa quindi dagli illeciti amministrativi alle possibili sanzioni penali per dissuadere gli attivisti, una misura vista da alcuni come una vera e propria "intimidazione". Resta da vedere se il provvedimento riuscirà a placare la rabbia e le proteste delle giovani generazioni.

