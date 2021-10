Perché il blog di Beppe Grillo è a rischio liquidazione

Il blog di Beppe Grillo è a rischio liquidazione. La pandemia si fa sentire anche sui conti del fondatore e oggi garante del Movimento 5 stelle. Cosa sta succedendo? La società fondata da Grillo, alla quale è affidata la gestione del suo blog, la Beppegrillo srl, ha chiuso l'ultimo bilancio con un passivo di 12.457 euro, a fronte del risultato positivo di 65.753 euro riportato nell'esercizio precedente.

"L'andamento della gestione - si legge nella relazione di bilancio visionata dall'Adnkronos - è stato fortemente influenzato dall'emergenza epidemiologica Covid-19", i cui effetti si sono riversati anche sul settore dei portali web, caratterizzato, nel corso dell'esercizio, "da una drastica riduzione dei fruitori e clienti richiedenti pubblicità sul web".

Nella nota integrativa che accompagna il documento suona un campanello d'allarme per la Srl genovese di Grillo. "A causa della pandemia Covid-19 le imprese commerciali in genere hanno ridotto drasticamente i costi per la pubblicità" e "tale trend" ha interessato anche la Beppegrillo srl. "Si conta nel corso del biennio 2021/2022 di stipulare nuovi contratti pubblicitari. Diversamente e tempestivamente", è l'avvertimento, "la società sarà messa in liquidazione.