Il bollettino medico di Silvio Berlusconi: "Respira in maniera autonoma"

Il professor Alberto Zangrillo ha tenuto un punto stampa sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato per una polmonite interstiziale da Covid, alle ore 16 nell'aula San Crisostomo dell'Università San Raffaele di Milano. Dall'ospedale si rende noto che "non verranno inviati bollettini".

Berlusconi, positivo al coronavirus, presenterebbe un principio di polmonite interstiziale bilaterale ma non avrebbe bisogno di supporto alla respirazione. "Si tratta di una infezione polmonare in fase inziale - ha detto Zangrillo - quindi trattata nei tempi giusti".

Bollettino Berlusconi, l'aggiornamento dal San Raffaele

"48 ore fa Berlusconi è stato sottoposto ad un tampone per la ricerca del coronavirus, un rilievo programmato perché aveva soggiornato in Sardegna, dove si è sviluppato un focolaio di coronavirus" ha detto il professor Zangrillo nel punto stampa al San Raffaele. "Il tampone è risultato positivo e il paziente era asintomatico. Nel volgere di qualche ora, in un quadro di assoluta serenità, ho ritenuto di fare una visita e rilevato un blando coinvolgimento polmonare, ritenendo opportuno un approfondimento diagnostico. Tali risultanze hanno consigliato un ricovero ospedaliero reso necessario perché il paziente è a rischio per età e patologie pregresse".

"Siamo in un regime di ricovero con una situazione clinica che allo stato attuale è tranquilla, confortante e con indici clinici che prevedono un attento monitoraggio".

Il professor Zangrillo ha spiegato che il presidente Berlusconi è in stato di osservazione definita "tranquilla". Si tratta di un regime di ricovero "normale" quindi non in terapia intensiva, ma con tutti i sistemi di tutela.

"Berlusconi respira in maniera autonoma e i parametri sono normali" ha dichiarato Zangrillo. "Non ci sarebbe nulla di male di fare un po' di ossigeno terapia, ma in questa fase non è necessaria".

Per Berlusconi è stato prescritto il riposo assoluto. "Non è stato assolutamente facile convincere Berlusconi al ricovero" ha scherzato Zangrillo. "È previsto un ricovero di qualche giorno come da protocolli terapeutici".

Nel corso delle ultime ore da Forza Italia si era tentato di spegnere le fughe di notizie in merito alle condizioni del leader azzurro ricoverato nella notte all'ospedale San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al tampone per il coronavirus e aver accusato i sintomi di una polmonite.

Lo scorso 2 settembre Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per la ricerca del coronavirus. Il medico personale dell'ex premier aveva spiegato che il tampone sarebbe stato eseguito come semplice procedura di controllo programmato "in considerazione del recente soggiorno in Sardegna". Tuttavia Berlusconi non era asintomatico come anticipato da Zangrillo.

L'ultima foto di Berlusconi a Villa Certosa. Un post tratto dal profilo Facebook di Sestino Giacomoni: nello scatto del 6 agosto in Sardegna con Berlusconi compaiono Andrea Orsini, Mariastella Gelmini, Sestino Giacomoni, Adriano Galliani, Anna Maria Bernini, Antonio Tajani, Niccolò Ghedini, Gianni Letta, Licia Ronzulli

Come sta Silvio Berlusconi

La situazione si aggrava giovedì 3 settembre quando come riportano alcune indiscrezioni Berlusconi manifesta i sintomi dell'insorgenza della malattia. È lui stesso a confermare in un colloquio a La Stampa che la voce affaticata non è a causa di un raffreddore ma manifestazione della Covid-19. Le difficoltà di respirazione spingono lo staff sanitario a sottoporre l'anziano leader ad alcuni accertamenti tra cui una Rx toracica che evidenzierebbe i segni dell'insorgenza di una polmonite bilaterale che indiscrezioni di stampa definiscono precoce.

La polmonite bilaterale interstiziale è una forma particolarmente seria di polmonite. Nella sua forma acuta, è la conseguenza più seria dell’infezione da coronavirus, che può portare in pochi giorni a un’insufficienza respiratoria grave.

Una polmonite bilaterale precoce indicherebbe che entrambi i polmoni sarebbero stati colpiti dall'infezione e che la malattia sarebbe attualmente all’esordio.