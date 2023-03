Bonelli mostra pietre dell'Adige in secca, Meloni risponde: "Non sono Mosè"

Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra Italiana parla di siccità provocando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni con una pietra e ne nasce un botta e risposta in cui si arriva a nominare Mosè, persino. Durante il suo intervento Bonelli aveva infatti usato una pietra proveniente dal fiume Adige per sottolineare il basso livello dei fiumi del Nord Italia a causa della siccità. La risposta di Meloni non si è fatta attendere.

L'intervento di Bonelli con le pietre: il video

''La presidente Meloni nel suo intervento se la canta e se la suona: chiaramente non ho mai affermato che lei 'ha prosciugato il fiume Adige'. Ho detto, per contro, in Aula a Montecitorio che le politiche energetiche e ambientali del suo governo sono quelle che contribuiscono ad accelerare il cambiamento climatico. Lo dicono gli scienziati dell'Ipcc, che lei evidentemente non ascolta". Così il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

''Giorgia Meloni ha scambiato il Parlamento per una piazza da comizio dove manipolare e alterare le affermazioni altrui, come ha fatto con il mio intervento, per strappare applausi alla sua maggioranza.

L'intervento della Presidente del Consiglio di oggi è definibile solo come 'terribile' perché sostanzialmente ha detto che lei si opporrà alla transizione ecologica che invece ci chiede la scienza", conclude.

"Neanche Mosè", la risposta di Meloni

"Lei non può dire che in cinque mesi ho prosciugato l'Adige, neanche Mosè. Non l'ho prosciugato io l'Adige, perché non sono Mosè", la risposta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al leader di Alleanza Verdi Sinistra italiana, Angelo Bonelli.

"Mi dispiace, ma non ho prosciugato io l'Adige", sottolinea Meloni. La situazione è figlia "di quanto fatto di sbagliato in questi anni. Mi dispiace onorevole, ma io non sono Mosè".

