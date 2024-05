"Altro che bonus 100 euro, con Meloni a rischio gli 80 euro di Renzi"

"Il bonus 100 euro del governo Meloni è una mancetta elettorale, nulla di più. Parliamo di un contributo fino a 100 euro lordi (meno di 80 al netto delle tasse), una tantum, che andrà al 5 per cento dei lavoratori dipendenti, annunciato un mese prima delle europee ma erogato a gennaio 2025". Così il responsabile Economia del Partito Democratico, Antonio Misiani, a Today.it.

"L'impegno complessivo - spiega Misiani - è di soli 100 milioni di euro che tra l'altro il governo ha fatto fatica a recuperare, tanto è vero che il versamento è spostato all'esercizio 2025".

Tanto rumore per nulla?

"È impressionante il confronto con quello che venne fatto dieci anni fa dal governo di centrosinistra allora guidato da Matteo Renzi. Il bonus 80 euro valeva 960 euro l'anno, un contributo strutturale e permanente per oltre la metà dei lavoratori dipendenti, con uno stanziamento a regime di 10 miliardi di euro. Con il governo Conte 2 e Roberto Gualtieri al Ministero dell'Economia, la cifra fu portata a 100 euro. Quella di Meloni e Giorgetti è un'operazione 100 volte inferiore rispetto a quella di dieci anni fa. E questo dà anche l'idea della condizione del Paese con questo governo. E pensare che è la stessa Meloni che all'epoca attaccava il centrosinistra parlando proprio di mancetta elettorale.

Insomma, nessun regalo sotto l'albero di Natale?

"Al massimo, un regalino per la Befana. Aspettando la mitica detassazione delle tredicesime che l'esecutivo continua ad annunciare ma che non si vede neanche col binocolo, perché quella sarebbe un'operazione da miliardi di euro che ovviamente non sanno dove andare a prendere. Le settimane impiegate per trovare i 100 milioni necessari per il micro-bonus della Meloni rendono l'idea di quanto la situazione dei conti pubblici sia difficile. In prospettiva, le cose sono destinate a peggiorare: il governo in Europa ha accettato supinamente un patto di stabilità che ridurrà ulteriormente i nostri spazi di manovra, e a giugno si aprirà per l’Italia la procedura per disavanzo eccessivo. Insomma, questa operazione è un segno di debolezza, al di là di quello che racconta la propaganda di Giorgia Meloni".

Della prossima Legge di Bilancio si sa davvero poco. È a rischio anche il taglio del cuneo?

"Tutto è a rischio, perché il governo non sa che pesci prendere. Ha presentato un Def solo tendenziale perché non è in condizione di mettere in campo una strategia per delineare, almeno a grandi linee, la prossima manovra. Dovrebbe trovare 20 miliardi di euro solo per confermare le misure varate con l’ultima legge di bilancio, che sono finanziate solo per il 2024, più i soldi necessari per le eventuali nuove spese per la sanità, le pensioni, gli investimenti e tutto il resto. Quindi ad oggi sono a rischio il taglio del cuneo, la conferma del primo modulo Irpef e tutte le operazioni che il ministro Giancarlo Giorgetti nei mesi scorsi definì 'cambiali'. Il governo proverà ad onorarle almeno in parte, ma per il momento non ha la più pallida idea di come farlo".

Giorgia Meloni spera in un cambio di maggioranza che rimetta in discussione i vincoli di bilancio

"È una pia illusione. Gli alleati di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini in Europa sono quelli che nei loro Paesi vanno nelle piazze a gridare 'non un centesimo all'Italia', quindi pensare che uno spostamento a destra dell'Europa possa portare vantaggi all'Italia vuol dire vivere nel mondo delle favole".