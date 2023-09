Nuovi bonus benzina e bollette, ma anche una mini sanatoria: a cosa lavora il governo Meloni

Un bonus carburante, la conferma di quelli sulle bollette, l'Iva al 5% sul gas, la proroga degli aiuti agli under 36 per l'acquisto della prima casa e una mini sanatoria per i contribuenti che hanno commesso una violazione nell'emissione di scontrini o fatture. Sono queste alcune delle misure contenute nella bozza del Dl Energia, atteso lunedì 25 settembre in Consiglio dei ministri. Le decisioni che verranno prese sono legate doppio filo alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, che verrà invece discussa nei giorni immediatamente successivi. Vediamo nel dettaglio quali provvedimenti dovrebbero essere inseriti nel decreto Energia.

Ai beneficiari della social card "Dedicato a te" per gli acquisti alimentari di prima necessità saranno erogate altre somme contro il caro carburante. Circa ottanta euro. Lo stanziamento che sostiene la misura viene innalzato di 100 milioni di euro per il 2023. Da capire se verranno inserite agevolazioni fiscali per alcune categorie come gli autotrasportatori e i pendolari.

Sul gas per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, l'Iva sarà al 5%. È poi in arrivo la proroga del Bonus sociale per le bollette destinato alle famiglie con Isee sotto i 15mila.

Non è invece chiusa la partita relativa al passaggio dal mercato tutelato al libero. Si studiano provvedimenti tampone per evitare l'effetto choc sulle fasce deboli. "Sono in corso valutazioni - ha spiegato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin - sul meccanismo di traghettamento al di fuori del mercato tutelato dei clienti domestici, e in particolar modo dei vulnerabili, tenendo conto dell'instabilità dei prezzi dell'energia in questa fase storica". Sotto la lente ci sono infatti i possibili rialzi che il mercato potrebbe subire e, dunque, misure a sostegno delle fasce più vulnerabili. Improbabile che interventi ad hoc arrivino col prossimo Cdm.

Sono prorogate fino a fine 2023 le agevolazioni per gli under 36 per accendere un mutuo per l'acquisto della prima casa.

Nel dl si prevede che i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, hanno commesso violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi (fatture, scontrini, ricevute) possano "rimuoverle" entro il 15 dicembre 2023 di fatto con uno "sconto". Nel calcolo della sanzione non si applica il limite di 500 euro per ciascuna violazione. La regolarizzazione ha lo scopo di fare emergere gli evasori e vale solo se non è già scattata una contestazione formale.

Soldi per il comparto scuola. Per consentire il "tempestivo pagamento" dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico è autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro per il 2023.

La commissione consultiva tecnico scientifica dell'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) e il comitato prezzi restano in carica fino al 1 dicembre 2023, con una proroga rispetto alla precedente scadenza fissata al 1° ottobre.

