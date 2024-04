Bonus da 100 euro e taglio dei contributi: chi avrà gli aiuti e chi resta fuori

Bonus per le assunzioni di giovani, donne e lavoratori svantaggiati e un'indennità da 100 euro a gennaio per i lavoratori (ma non tutti). Sono alcune delle novità discusse nel Consiglio dei ministri di oggi, 30 aprile. I provvedimenti saranno contenuti nel decreto Coesione, che riforma le relative politiche in materia, e in un decreto legislativo nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale. Vediamo meglio le intenzioni del governo Meloni secondo quanto filtrato finora.

Chi avrà il bonus da 100 euro

Il bonus 100 euro sarà erogato a gennaio. Non tutti i lavoratori avranno una busta paga più generosa. L'indennità spetta ai lavoratori dipendenti, con reddito complessivo non superiore a 28mila euro con coniuge e almeno un figlio a carico, oppure per le famiglie monogenitoriali con un unico figlio a carico. Da qualcuno è già definito "Bonus Befana". Nelle scorse settimane, invece, le bozze circolate parlavano di un bonus all'interno della tredicesima.

Chi paga meno contributi

Per sostenere l'occupazione dei giovani, delle donne e di alcune categorie di lavoratori svantaggiati si punta alla riduzione degli oneri contributivi per i nuovi assunti per due anni. Previste anche specifiche disposizioni per favorire l'avvio di nuove attività, distinte per il Centro Nord e il Mezzogiorno.

L'obiettivo, come rimarcato da Meloni al tavolo convocato con i sindacati per presentare le misure, è sostenere chi cerca un lavoro, chi assume e chi intende mettersi in proprio partendo dalle categorie che incontrano più ostacoli nella ricerca di un lavoro.

Con il decreto Coesione il governo punta ad accelerare l'attuazione delle politiche di coesione che prevedono per l'Italia 75 miliardi di euro, di cui 43 miliardi di risorse europee. Fondi europei che vengono assegnati al Paese ogni sette anni. E che vanno spesi, destinandoli a politiche del lavoro, sociali e di sostegno alle imprese.

Ottimista il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra. "In attesa di leggere i testi - dice - la nostra prima valutazione è che condividiamo la riforma delle politiche di coesione, con l'obiettivo di andare speditamente verso la messa a terra degli interventi. Sul fronte fiscale il governo conferma la detassazione dei premi di risultato con la cedolare al 5%. Il bonus di 100 euro a gennaio è nella prospettiva di sostenere i redditi di fasce deboli. Sul mercato del lavoro si rafforzano gli incentivi all'occupazione giovanile e femminile e nelle aree meridionali, con una maxi deduzione del 120%" sulle assunzioni".

"Ci è stato narrato il decreto sulle politiche di coesione senza gli approfondimenti che erano stati previsti", commenta invece la segretaria generale Cgil Francesca Re David che parla di "giudizio non positivo". La sindacalista attacca: "Nel decreto ci sono alcune piccole cose che riguardano il lavoro, si tratta di bonus una tantum e defiscalizzazioni già decise che non hanno nulla di strutturale perché delle coperture finanziarie non c'è certezza. È una defiscalizzazione che, lasciando la precarietà, e senza politiche industriali, ha poco interesse. Se non si fa una riforma fiscale e non si prendono le risorse dove sono è un po' complicato". "Alla nostra domanda sulla conferma del cuneo fiscale - ha aggiunto la sindacalista Cgil - la presidente del Consiglio ha affermato che non era questo l'argomento di oggi e se ne parlerà più avanti, quindi non abbiamo nessuna conferma".

Provvedimenti bocciati anche dal segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri: "Abbiamo fatto l'incontro con il presidente del Consiglio e il risultato è questo: un chilo di carne 25 euro, un litro di olio 12 euro e un chilo di parmigiano 25 euro, per un totale di circa 60 euro: ed è la cifra che il governo promette come premio per gennaio prossimo. C'è solo questo. Servono invece politiche industriali e interventi strutturali. E i pensionati sono rimasti esclusi".