Ecco il "bonus ritocchini" del governo: via l'Iva dai trattamenti estetici

Quello che a prima lettura sembrava un emendamento destinato ad essere cancellato insieme ad altre proposte più o meno surreali, diventerà presto legge. Governo e maggioranza hanno infatti dato il via libera a una modifica del decreto Anticipi, che prevede l’esenzione Iva per i trattamenti estetici.

L’emendamento

Nato da un’iniziativa della senatrice Michaela Biancofiore, l’emendamento è a prima firma Renato Ancorotti, uno che al concetto di bellezza deve tenere molto visto che è il presidente della "Ancorotti Cosmetics", un’azienda leader tra i produttori di make-up e cosmesi skincare.

La norma inserita nel decreto prevede l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per le "prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica".

Potrebbe bastare un certificato medico

Rispetto alla prima formulazione, nel testo è stato rafforzato il riferimento all’attestazione medica necessaria per ottenere lo sconto, che però potrebbe limitarsi ad un certificato medico attestante che la persona subisca un forte disagio psicologico conseguente a imperfezioni del proprio aspetto. Insomma, non parliamo solo di interventi che si rendono necessari dopo incidenti o gravi malattie (che nella quasi totalità dei casi sono già garantiti dallo Stato), ma veri e propri ritocchini estetici.

Sereni (Pd): "Tagliano le case di comunità e i posti letto nelle terapie intensive ma trovano i soldi per i ritocchi. È surreale"

"Oggi siamo alle prese con dei tagli sui fondi destinati al Pnrr, che colpiscono le case di comunità e gli ospedali di comunità - spiega la responsabile della Salute del Partito Democratico, Marina Sereni - e abbiamo anche scoperto che con le modifiche apportate al Piano si tolgono posti letto alle terapie intensive e sub intensive, che erano un tassello fondamentale del nuovo piano antipandemico. Poi però il governo trova i soldi per defiscalizzare e favorire dei trattamenti estetici. È tutto surreale".

Zanella (Avs): "Una norma inaccettabile"

La norma non piace a Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera. "Direi che prevede delle maglie un po’ troppo larghe - commenta - e non sono ben definiti i paletti. Sia chiaro: per me ognuno può fare ciò che vuole del proprio corpo, ma l’emendamento è inaccettabile perché, subdolamente, consente eccezionali sgravi fiscali per interventi che spesso nulla hanno a che vedere con la salute delle persone".

Bartoletti (Sime): "Dispiace che lo sconto non sia esteso alla medicina estetica"

Chi invece si dichiara soddisfatto è Emanuele Bartoletti, presidente della Società italiana di medicina estetica (Sime). "L’emendamento è benvenuto – spiega – perché giustifica la non applicabilità dell'Iva allo scopo medico per la chirurgia estetica. Dispiace che non sia stata inserita anche la medicina estetica, cosa che spero avvenga. La chirurgia e la medicina estetica hanno le stesse finalità: anzi, se vogliamo, alla medicina estetica l'esenzione Iva spetta ancora più di diritto perché ha come primario obiettivo quello della diagnosi, della prevenzione e della correzione".

