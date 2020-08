Bonus Iva, la Lega sospende i deputati Murelli e Dara: "Entrambi hanno percepito i 600 euro"

La Lega ha sospeso i deputati Elena Murelli e Andrea Dara. Il provvedimento è arrivato “dopo aver ascoltato e verificato le rispettive posizioni” in merito alla vicenda del bonus Inps per le partite Iva in difficoltà richiesto anche da alcuni parlamentari ed politici locali.

Murelli e Dara “hanno percepito il bonus Inps di 600 euro previsto per i titolari di partita Iva”, ha fatto sapere in una nota il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari.

"Pur non avendo violato alcuna legge - ha aggiunto Molinari - è inopportuno che parlamentari abbiano aderito a tale misura e per questa ragione abbiamo deciso e condiviso con i diretti interessati il provvedimento della sospensione. È comunque incredibile che i vertici dell'Inps non abbiano versato ai lavoratori che aspettano da marzo quanto dovuto e che abbiano invece versato a chi non era in difficoltà. In qualsiasi altro paese i parlamentari sarebbero stati sospesi ma il presidente dell'Inps sarebbe stato licenziato”.

Bonus Iva ai politici, Tridico in audizione Camera venerdì

Venerdì intanto ci sarà l’audizione del presidente Inps Pasquale Tridico alla Camera. La sede in cui sarà affrontato il caso dei deputati che hanno richiesto il bonus partite Iva è l’audizione del presidente dell’Inps in commissione Lavoro. L'audizione si terrà venerdì alle 12, in videoconferenza. In quella sede Tridico risponderà ad eventuali domande sui deputati che hanno chiesto il bonus di 600 euro.