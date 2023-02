Bonus piscologico, il Senato boccia l'aumento delle risorse

La maggioranza boccia gli emendamenti per ampliare le risorse per il bonus psicologico il Partito Democratico insorge. Infatti, durante le votazioni del milleproroghe, in Senato la proposta, portata avanti da alcuni esponenti del Pd, di aumentare le risorse previste per il bonus psicologico non sono passate.

Il bonus psicologico, voluto fortemente nella scorsa legilslatura dal Pd e dall'allora deputato dem Filippo Sensi, era stato un successo tanto che le richieste erano state superiori ai fondi messi a disposizione inizialmente dal governo Draghi.

Nella legge di bilancio di quest'anno la misura è diventata strutturale, ma il fondo a disposizione per il bonus è stato nettamente diminuito: si è passati dai 25 milioni del 2022 ai 5 di quest'anno; cifra che dovrebbe aumentare ad 8 milioni nel 2024. Proprio per l'evidente riduzione dell'offerta, i Dem avevano proposto di aumentare le risorse, in modo da andare incontri ai tanti che lo scorso anno avevano magari iniziato un percorso terapeutico dopo il trauma della Pandemia.

"Il governo ha bocciato gli emendamenti che chiedevano più risorse al bonus psicologo. Una scelta sbagliata, crudele, che dice, purtroppo, assai chiaramente che della salute mentale delle persone ce ne occuperemo poi. Un pessimo, pessimo me ne frego. Sulla pelle delle persone", scrive su Twitter Filippo Sensi, ex deputato Dem e "alfiere" del bouns psicologico. Rincara la dose anche la capogruppo dem in Senato Malpezzi: " "La maggioranza ha votato contro l'emendamento per incrementare le risorse del bonus psicologo. Una scelta vergognosa. L'ennesima. In aula si è visto chi sta dalla parte delle fragilità coi fatti e chi, come loro, solo a parole".