La Campania erogherà 600 euro alle mamme per ciascun figlio (dal secondogenito in poi)

La Regione Campania ha avviato la procedura per l'attribuzione alle madri dei voucher di 600 euro per ciascun bambino -dal secondogenito in poi - nato a partire dal primo gennaio del 2024. L'annuncio è arrivato l'8 marzo, in occasione della giornata internazionale della donna.

Per l'attivazione del voucher - si legg enella nota diramata dalla regione guidata da Vincenzo De Luca - la madre del neonato/a dovrà semplicemente accedere al portale del cittadino ''sinfonia.regione.campania.it'' attraverso Spid/Cie/Cns e, nella sezione ''voucher nuovi nati secondogeniti'', leggere e accettare l'informativa privacy, prestando il consenso al trattamento dei dati. Il voucher ha validità di un anno dalla data di attivazione ed è spendibile per l'acquisto di prodotti per l'infanzia (latte in polvere, pannolini, biberon, succhiotti, alimenti, indumenti, accessori, ecc.) presso gli operatori economici, presenti su tutto il territorio regionale, convenzionati con la Regione Campania: l'elenco degli operatori già aderenti è disponibile sui siti istituzionali regionali e sarà aggiornato man mano che saranno presentate ulteriori adesioni.

De Luca: "Cureremo al Santobono due bimbi arrivati da Gaza"

E buone notizie arrivano anche per due bambini vittime dei bombardamenti israeliani a Gaza. "C'è una notizia amara - ha spiegato il presidente De Luca - ma anche di solidarietà. Questa settimana arriveranno da Gaza due bambini che saranno curati al Santobono e noi daremo ospitalità alle loro famiglie". De Luca ha dato l'annuncio durante la consueta diretta Facebook del venerdì. "La richiesta - ha spiegato - è arrivata "dal ministero della Salute e noi siamo stati ben lieti di accettare".