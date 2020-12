"No ai pieni poteri a Conte, a costo di rompere": anche Meb affossa il governo

Non solo il Mes: a far litigare la maggioranza è gestione dei fondi del Recovery Fund. Italia Viva vota contro il piano di Palazzo Chigi, durissima Maria Elena Boschi:" Non abbiamo voluto dare i pieni poteri a Salvini, non intendiamo darli al premier"

"Si rischia la rottura? Spero di no, ma temo di sì": a dirlo è Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera, che in un'intervista a Il Corriere della Sera esemplifica la crisi che sta vivendo l'esecutivo in vista del voto sul Mes e ancor più nell'individuazione di una cabina di regia per la gestione di fondi europei per l'emergenza Covid.

"Non stiamo alzando i toni, noi. Siamo in presenza di un fatto gravissimo. Non è possibile che il premier sostituisca il governo con una task force, i servizi segreti con una fondazione, le sedute parlamentari con le dirette Facebook". "Sono mesi che chiediamo una discussione parlamentare e scopriamo oggi un piano di 100 pagine che commissaria i ministri con un emendamento in legge di Bilancio? Se il premier vuole rompere ci dispiace, ma faccia pure. Il richiamo alla responsabilità non può essere a senso unico", sottolinea Boschi.

"Noi non stiamo sfidando il premier, stiamo solo difendendo le istituzioni di questo Paese. Non abbiamo voluto dare i pieni poteri a Salvini, non intendiamo darli a Conte".

Tutto ruota intorno alla gestione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i 100 progetti finanziati con i soldi del Recovery Fund, della struttura che seguirà lo sviluppo degli stessi. Il principale problema è la "cabina di regia" ideata da Conte che metterebbe tutto il potere di gestione nelle mani di Palazzo Chigi e degli emissari del ministro dell’Economia e dello Sviluppo economico. Inoltre ai ministri adrebbero affiancati manager e tecnici cui verrebbero garantiti poteri speciali grazie ad un emendamento alla legge di bilancio.

Un modello centralizzato che non piace ai "renziani". Come già spiegato da Teresa Bellanova si tratta di una struttura che finirebbe con l'esautorare ministeri e regioni. Da qui l'atrito con Italia Viva che si è detta indisponibile a votare la misura.

La RRF verrà divisa in due fasi. La prima, pari al 70 per cento dell’importo totale a disposizione, dovrà consistere in progetti da presentare al più tardi nel 2022 (possibile richiedere un anticipo per il 2021 pari al 10 per cento). I fondi relativi alla seconda fase dovranno essere impegnati entro il 2023. I programmi di spesa finanziati dalla RRF dovranno essere completati entro il 2026