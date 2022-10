Bossi alla Camera: "Nostro compito è evitare lo sfascio totale della Lega"

“Il Comitato del Nord ha il compito di rimetterci sulla retta via ed evitare lo sfascio totale della Lega. L’ho fatta io e mi dispiaceva vederla distruggere”. A chi gli chiede se vada tutto bene con Salvini, risponde così Umbero Bossi, dopo il voto alla Camera per la prima seduta della nuova legislatura, accompagnato dal figlio Renzo. Anche per Bossi è un po’ come il primo giorno di scuola. “Eh bè. Io li ho visti tante volte i primi giorni di scuola, è sempre un piacere”.

Anche per lui questa nuova legislatura porta con sé nuove battaglie da affrontare: “Adesso purtroppo c’è l’economia che non va, quindi le prime soluzioni, per tutta la Legislatura, saranno soluzioni per affrontare la crisi economica perché il problema non è solo che è povera l’Italia, il problema grave è che è povero tutto il mondo. Una volta stampavamo i titoli di Stato e riuscivamo a collocarli in tutto il mondo. Oggi è più difficile”. E l’autonomia? “In un momento in cui c’è una crisi economica gigantesca, noi dobbiamo portare avanti l’autonomia”.