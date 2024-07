Botte meritate ai giornalisti e femminili vietati: che Paese meraviglioso

Un paio di giorni fa il collega de La Stampa Andrea Joly si trovava a passare davanti a un circolo di militanti di Casapound e si è messo a filmare quello che vedeva, tra saluti romani, canzoni del Ventennio e fuochi d'artificio. Lo hanno notato, gli hanno chiesto se era "dei loro" e a risposta negativa lo hanno inseguito e picchiato, in tanti contro uno a terra che non reagiva.

Nelle ore successive, il senatore leghista Manfredi Potenti annunciava la presentazione di un disegno di legge per vietare l'uso di vocaboli femminili come sindaca o questora nei documenti pubblici. Proposta prontamente ritirata.

Per fortuna che si è subito scatenata un'ondata di proteste tra la gente, che si può riassumere nella frase più usata per commentare la notizia sui social: "era solo in cerca di visibilità".

Peccato solo che la suddetta frase sia stata rivolta non al senatore leghista, ma al giornalista torinese.

Eh già perché se andate a spulciare i commenti alla notizia del pestaggio di Joly troverete tanta solidarietà ma anche tanti fenomeni da tastiera che dicono che se l'è andata a cercare, che doveva farsi i fatti suoi, o che, per citare la risposta ufficiale di Casapound, lo hanno picchiato perché stava riprendendo anche minorenni, e se vuole un confronto ufficiale non ha che da chiedere e sarà accontentato.

Un po' come se i gestori di un ristorante picchiassero gli ispettori venuti a controllare a sorpresa l'igiene delle cucine e li invitassero a presentarsi con il preavviso.

Del resto, quando è scoppiato lo scandalo sull'inchiesta di Fanpage sui giovani di Fdi la presidente Meloni ha detto che "i giornali che si infiltrano nei movimenti politici sono roba che si fa nei regimi", quando al massimo nei regimi sono i movimenti politici che si infiltrano nei giornali.

Insomma, il totale ribaltamento della realtà è un espediente dialettico che evidentemente a destra è di moda, o è tradizionale.

Una moda, o una tradizione, che da Casapound alla Lega e a Fdi vorrebbero forse applicare a tutti, picchiando i giornalisti che riprendono dove non devono e cercando di vietare per legge l'uso di parole italiane come sindaca o assessora. Un Paese davvero meraviglioso in cui vivere.