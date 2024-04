Bruno Valensise: chi è il nuovo capo dei servizi segreti nominato da Meloni

Bruno Valensise sarà presto il nuovo direttore dell'Aisi, l'Agenzia informazioni e sicurezza interna. Ad annuncialo è una nota di Palazzo Chigi, nella quale viene spiegato che "il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sentito il comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, ha nominato oggi il dottor Bruno Valensise quale nuovo direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (Aisi), con decorrenza del mandato da venerdì 19 aprile". Valensise succede al generale Mario Parente, in carica dal 2018.

Chi è Bruno Valensise, il nuovo direttore dell'Aisi

Erano due i nomi in lizza. Da un lato Giuseppe Del Deo, attuale vice direttore dell'Aisi, in ottimi rapporti con il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari e con la stessa premier. Dall'altro proprio Valensise, storico dirigente dei servizi e numero due al Dis, il dipartimento delle informazioni per la sicurezza da cui dipendono tutte le agenzie di intelligence italiane, diretto da Elisabetta Belloni. Dirigente di grande esperienza, stimato sia nel centrodestra che nel centrosinistra, Valensise è stato anche direttore della scuola di formazione dell'intelligence e ha guidato l'ufficio centrale per la segretezza del Dis. Il suo primo e delicato impegno sarà la gestione della sicurezza del G7 in Puglia, in programma a giugno.

"La nomina di Valensise premia la competenza, l'esperienza e la conoscenza di un settore nevralgico per il paese come quello dell'intelligence, acquisita sul campo, anche in qualità di vice direttore vicario del Dis", ha commentato la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.

Cos'è l'Aisi

L'Agenzia informazioni sicurezza interna (Aisi) è insieme all'Aise l'agenzia che si occupa della parte operativa dell'intelligence: prima della riforma dei servizi segreti si chiamava Sisde. Ha il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili per difendere la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. Svolge inoltre attività di controspionaggio all'interno del territorio nazionale.