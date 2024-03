"Qualcuno dovrà pagare per il buco lasciato dal Superbonus ma servono nuovi aiuti"

Come ha spiegato il nostro Cesare Treccarichi su queste pagine, il buco lasciato dal Superbonus 110 nelle casse dello Stato affosserà il debito pubblico, negli anni avvenire, condizionando le politiche economiche di questo governo e di quelli futuri. Nel frattempo si cercano soluzioni per aiutare quelle aziende che dopo lo stop alla misura deciso dal governo Meloni si trovano ad aver fatto grossi investimenti che ora diventano un costo. Ne parla, a Today.it, la deputata di Forza Italia Erica Mazzetti, componente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera.

"È un problema che ovviamente non abbiamo creato noi, il buco è enorme - almeno stando alle stime della Ragioneria generale dello Stato - e ora dovremo trovare una soluzione. Mi chiedo però dove fosse la ragioneria dello Stato all'inizio, quando è stata varata la norma, perché qualcuno i conti li ha sbagliati e qualcuno dovrà pagare. E non può essere sempre e solo la politica a pagare perché nei ministeri ci sono anche tecnici è dirigenti. Tra l'altro, quando si parla di Superbonus, non viene mai considerata una cosa: quanto è entrato nelle casse dello Stato al netto delle spese? Ci sono le tasse dirette e indirette pagate dalle imprese e dai professionisti. Anche questa è una cosa di cui bisognerà tenere conto".

Come Forza Italia ci siete battuti per evitare un drastico stop che avrebbe messo in ginocchio molte aziende e molti cittadini, siete soddisfatti dei risultati ottenuti?

"Il bilancio del provvedimento era molto negativo e non dimentichiamoci che la scadenza data al Superbonus da chi lo aveva fatto era il 31 dicembre del 2023. Noi abbiamo dato l'opportunità a chi aveva portato a termine il 60 per cento dei lavori con un reddito sotto i 15 mila euro di proseguirlo fino a ottobre e chiudere i lavori; per tutti quelli con un reddito più alto il limite era il 70 per cento. Abbiamo messo in sicurezza del Paese, fosse stato per il Movimento 5 Stelle il 31 dicembre 2023 si sarebbe interrotto per tutti. Quello che ora va fatto è un lavoro per capire, entro i prossimi cinque anni, quanto entrerà nelle casse dello Stato".

Finita la stagione dei bonus e con i conti da far quadrare, che interventi prevedete per rilanciare il settore dell'edilizia?

"Oltre al Superbonus, un altro grande mutuo che abbiamo ereditato dal precedente governo è quello del reddito di cittadinanza, la differenza tra le due misure è che la prima, almeno in parte, ha portato anche delle entrate allo Stato, la seconda è stata assistenzialismo puro e ha prodotto solo perdite. Quello che mi dispiace è che molti imprenditori, molte imprese e molti professionisti, che hanno creduto in una legge dello Stato, si sono visti cambiare le carte in tavola perché la norma non stava in piedi e ribadisco che a parte l'errore politico di chi aveva promesso a tutti le case gratis. Per cercare di rilanciare il settore ho depositato una proposta di legge dove si programmano, in modo strutturale e soprattutto in tempi molto più lunghi, una serie di incentivi per l'efficientamento energetico, sismico e idrico di tutti gli immobili, riprendendo quello che c'era di buono nel provvedimento del Superbonus e riapplicandolo in maniera più efficace. Un'altra cosa che non ha risolto il Superbonus è l'efficientamento degli immobili di proprietà dello Stato e di quelli degli enti, la cui ristrutturazione richiede dei bandi pubblici e di conseguenza ha tempi molto più dilatati".

Sembra una specie di Superbonus dilazionato.

"Partiamo da un presupposto: il settore dell'edilizia e delle costruzioni non può lavorare a tempo determinato con provvedimenti che durano due anni, perché le fasi lavorative sono molto lunghe e le imprese devono poter programmare. La proposta di legge che abbiamo presentato prevede incentivi direttamente proporzionali all'aumento di classe - sia dal punto di vista energetico che sismico - e inversamente proporzionale al reddito della singola persona. Purtroppo, nel nostro Paese c'è una vasta fascia della cittadinanza che senza una misura straordinaria di incentivi non avrà mai la possibilità di ristrutturare la sua casa. Dare a queste persone la possibilità di farlo serve a migliorare la qualità della loro vita e anche quella dell'ambiente circostante".

Una questione che si lega alla controversa direttiva sulle "case green" che ci chiede l'Europa. Come si muoverà l'Italia?

"La direttiva era partita molto male e come Forza Italia, da dentro il Ppe, ci siamo battuti per migliorarla e su tante cose siamo riusciti a ottenere dei risultati. Ancora oggi, purtroppo, non è una direttiva perfetta e infatti il nostro voto non è stato favorevole. L'Europa non può imporre a tutti i Paesi una norma che non tenga conto delle specificità di ogni Stato: In Italia oltre il 70 per cento del patrimonio immobiliare non è efficientato dal punto di vista energetico e il nostro Paese avrebbe più bisogno di un efficientamento sismico che energetico, se guardiamo alle priorità. L'Europa chiede a tutti di mettersi a norma, ma non ha stanziato un euro. E chi deve mettere i soldi? Le famiglie italiane? Lo Stato italiano? La direttiva europea prevede un costo, per tutti i Paesi, di circa 152 miliardi di euro, sono un sacco di soldi.

Cosa siete riusciti a ottenere in sede europea?

"Grazie a una battaglia che abbiamo portato avanti, abbiamo ottenuto che saltasse il divieto di comprare e vendere immobili non ancora efficientati, anche se le banche ancora non hanno ben recepito. Molte cose sono ancora da migliorare ma sta di fatto che il 12 aprile la direttiva verrà definitivamente approvata e l'Italia dovrà trovare il modo di adeguarsi: perché le battaglie si fanno, si ottiene quello che si può, ma poi le direttive vanno applicate. Per questo ho presentato un'interrogazione al governo e al ministero dell'Ambiente per chiedere quale iniziative vogliano intraprendere - anche alla luce della nostra proposta di legge - per garantire il massimo efficientamento degli immobili degli italiani come richiesto dal Pniec (Piano nazionale integrato energia e clima) già approvato. Bisogna tenere anche conto di una specificità del nostro Paese, ovvero del fatto che la nostra proprietà immobiliare è molto frammentata. Nel nord Europa esistono interi condomini e persino interi quartieri che sono di un'unica proprietà oppure sono di proprietà di fondi: da noi ognuno è proprietario di un singolo appartamento. Per questo bisognerà trovare il modo di rendere omogenei gli interventi".