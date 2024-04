Calenda disponibile a entrare nella lista "Stati Uniti d'Europa", ma solo se escono gli altri

Che Carlo Calenda sia probabilmente il più imprevedibile dei politici italiani è ormai cosa risaputa. La sua parola non è mai l'ultima, forse la penultima se non la terzultima. E Così, forse a causa dei sondaggi che lo vedono ancora lontano dalla fatidica soglia del 4 per cento necessaria per eleggere alle prossime elezioni europee di giugno, l'ex ministro dello Sviluppo Economico potrebbe stupire tutti ed entrare nella variegata coalizione Stati Uniti d'Europa, una somma di piccoli diversi che però - almeno sulla carta - non dovrebbe mancare l'obiettivo del quorum.

A cercare di tendere la mano al vulcanico leader di Azione, era stato Benedetto Della Vedova, che dall'assemblea di +Europa aveva aperto le porte dell'alleanza: "Questo è il posto, questa è la lista, la lista degli Stati Uniti d'Europa è il posto dove deve stare Calenda, non altrove, a rischiare di sprecare voti", aveva detto Della Vedova. La risposta, in pieno stile calendiano, non si è fatta attendere: "Siamo sempre disponibili a discutere con Più Europa. I punti fondamentali per noi rimangono gli stessi: coerenza, qualità della lista", si legge in una nota di Azione. "Non possiamo accettare - si legge nel comunicato - di allearci con chi si porta dietro Cuffaro, Cesaro e Mastella o candidare chi viene pagato da dittature straniere in spregio al codice di condotta del Parlamento europeo. Non ha senso includere nella lista di chi poi andrà in gruppi diversi da Renew (Psi e Nuova Dc). Non candidatura di chi sostiene le tesi di Putin ed è contrario all'invio di armi in Ucraina (Librandi-Italia C'e'). Candidatura di Cottarelli insieme a Bonino come frontrunner della lista. Inclusione nella lista dei due candidati del Pde attualmente in Parlamento europeo (Danti e Gozi). Questi erano i contenuti originari del lodo Verhofstadt. Li siamo rimasti".

Insomma, Carlo Calenda, che l'ultimo sondaggio di YouTrend per SkyTg24 stima al 3,1 per cento, in calo di ben 0,6 per cento rispetto all'ultima rilevazione, entrerebbe nella nuova lista radical-renziana a patto che escano tutti gli altri. Una provocazione ovviamente rispedita al mittente dai diretti interessati: "L'Assemblea di +Europa - si legeg in una nota - ha ieri approvato, a larghissima maggioranza e senza voti contrari, una mozione a prime firme Magi e Della Vedova in cui, tra le altre cose, si reitera l'invito ad Azione a partecipare al tavolo promosso da +Europa, che da settimane lavora in modo positivo per la Lista Stati Uniti d'Europa. Alla nostra disponibilità politica piena e sincera, Azione risponde arrivando financo a porre tra le condizioni l'esclusione di uno dei soggetti, il Psi, che dopo aver partecipato alla Convention Stati Uniti d'Europa con Emma Bonino, ha partecipato fin da subito con convinzione al tavolo per la Lista, al pari di +Europa, Italia Viva, LDE, Radicali Italiani. Ci pare evidente che Calenda, con questa linea dei veti variabili di giorno in giorno, scelga pretestuosamente di non sedersi al tavolo. Il solo effetto sarà quello di dividere i voti di tutti quegli elettori che invece ci chiedono una risposta unitaria nel nome del federalismo europeo capace di impedire l'arrivo in maggioranza in Europa delle forze populiste e di estrema destra. La partita è solo questa, il tempo stringe e dobbiamo andare avanti. Azione deciderà se partecipare senza veti oppure no".

Faraone (Iv): "Calenda un caso di studio"

Decisamente più sarcastico il capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati, Davide Faraone: "Carlo Calenda - scrive su X - è davvero un personaggio: adesso ha cambiato idea e vorrebbe partecipare alla lista degli Stati Uniti d'Europa. Naturalmente, rimasto tremendamente solo, dimentica di aver gettato camion di fango su Italia Viva ma si dice pronto per un'alleanza. Bene, era scritto. Ma non basta, pretende pure di dettare le condizioni e mette veti su candidati e partiti: no a Renzi, no ai socialisti, no ai democristiani, no a quelli che gli stanno semplicemente antipatici. Il simpaticone. Le piroette acrobatiche di quest'uomo stanno diventando un caso di studio interessante, naturalmente hanno poco a che fare con la politica. E se non fosse una cosa seria ci sarebbe persino da ridere".