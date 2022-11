Dopo gli insulti Calenda esalta i navigator e si fa un selfie: "Persone serie e preparate"

Carlo Calenda fa una netta marcia indietro sui navigator, quelle figure professionali previste nel decreto del Reddito di Cittadinanza 2019 per aiutare i cittadini a trovare un lavoro. Li aveva inventati il Movimento 5 Stelle. Per questo, costantemente al centro delle critiche del leader di Azione che, nel 2020, li aveva anche insultati, definendoli "scappati di casa".

"Se si mettono 3mila scappati di casa che non hanno mai lavorato a trovare lavoro, con pochissime connessione con i sistemi regionali, il risultato è che non trovano lavoro a nessuno". Questo diceva Carlo Calenda circa due anni fa. Tanto duro era strato che aveva scatenato le ire dei pentastellati, con Dino Giarrusso, al tempo eurodeputato M5s che, in diretta tv, replicava: "A differenza sua non sono mai stato bocciato a scuola, suo atteggiamento arrogante e spocchioso. Fa bullismo". Poco dopo lo stesso ex democratico aveva fatto un passo indietro: "Volevo dire che non puoi mettere 3mila persone che non hanno mai lavorato a cercare lavoro".

Sui navigator Calenda abiura

Ma intanto la frittata era stata fatta. Oggi Carlo Calenda però fa un ulteriore passo in avanti e sigla la definitiva pace con i navigati. I lavoratori si fanno anche un selfie con lui, che poi posta subito su Twitter esaltandoli: "Oggi ho incontrato casualmente un gruppo di navigator e mi sono fermato a parlare con loro. Sono persone serie e preparate, che sono state usate per una battaglia politica nella quale anche io in passato mi sono fatto trascinare giudicandoli ingiustamente e superficialmente". Un mea culpa definitivo, che raccoglie apprezzamento da parte dei followers ma anche molte critiche a chi li giudica ancora come delle figure inutili nel mondo del lavoro.

Calenda poi non manca di esaltare le loro doti. "La verità è che i loro profili professionali e di studio sono superiori rispetto a molte persone che si trovano nei centri per l’impiego. Abbiamo discusso a lungo su come poter usare la loro esperienza senza abbandonarli alla cassa integrazione perenne".

E prosegue, spiegando anche di avere delle idee per il loro futuro. "Credo che una soluzione potrebbe essere quella di organizzarli in nuclei regionali Anpal preposti a lavorare con le agenzie private di collocamento. Il ruolo delle agenzia è fondamentale per chiudere il mismatch tra domanda/offerta di lavoro (circa 500.000 figure) e tuttavia oggi il dialogo con Cpi è 0".