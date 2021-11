Prove di grande Centro: Calenda abbraccia Renzi in Europa, i 5stelle vanno a sinistra

Come confermato da Enrico Letta oggi si va verso l'ingresso del M5S nel gruppo degli S&D insieme al Pd. Lo considero un grave errore politico che tradisce il mandato degli elettori alle ultime europee. Chiederò oggi stesso l'adesione al gruppo Renew Europe". Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda ribadendo di essere "da sempre contrario a un'alleanza con i 5S. "Ma posso capirne i razionali. Qui però andiamo ben oltre. Si aprono le porte di un gruppo unico con un movimento che ha combattuto l'euro e governato con i sovranisti. Pessima scelta", conclude Calenda.

In Renew Europe, gruppo centrista e liberale che siede tra gli scranni del Parlamento di Strasburgo e Bruxelles e che ha nel presidente francese Emmanuel Macron il punto di riferimento, Calenda troverà l'ex premier e senatore di Italia Viva Matteo Renzi da giorni impegnato in colloqui politici con l'obiettivo di costruire un gruppo anti-populista e liberale in Italia.

Prove di un nuovo grande centro da portare da Bruxelles a Roma.