Il candidato di FdI a cui piace Hitler e Putin

"W tutti i camerati d'Italia", scriveva su Facebook nel 2016 Calogero Pisano, il segretario provinciale di Fratelli d'Italia ad Agrigento. Imprimendo nella memoria (digitale) la 'matrice' con una certa fierezza, Pisano ricordava nostalgicamente Adolf Hitler, tanto da giudicarlo "un grande statista", ed elogiava nel 2014 Vladimir Putin. Un apprezzamento in linea con il suo partito. E' questo il ricco curriculum di Pisano, che potrebbe presto trovare la via per entrare a Montecitorio: il segretario provinciale di FdI è infatti candidato al collegio uninominale della Camera.

A far discutere sono i post sul social di Zuckerberg che Pisano ha pubblicato negli anni: in poche parole e con semplici allusioni, l'esponente di FdI non ha mai fatto segreto della sua ammirazione per il fondatore del nazismo. Nel 2014, il siciliano ha pubblicato un post con una foto di Giorgia Meloni dal palco con uno slogan utilizzato a un evento del partito, 'l'Italia sopra a tutto' e scriveva: "Mi ricorda lo slogan di un grande statista di 70 anni fa". A chi alludeva a Benito Mussolini, Pisano rispondeva: "Ma io parlo di un tedesco".