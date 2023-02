Rai, canone fuori dalla bolletta. Ecco quali potrebbero essere le conseguenze

I conti della Rai fanno tremare le vene dei polsi ai dirigenti di Viale Mazzini. Le parole del ministro Giorgetti, rilasciate la scorsa settimana, circa la necessità di togliere il canone della televisione pubblica dalla bolletta della luce ha creato ulteriore preoccupazione sullo stato di salute del bilancio della tv di stato.

Infatti, come raccontato dall'amministratore delegato Carlo Fuortes, la mossa del governo Renzi di portare il canone di abbonamento in bolletta nel 2015 aveva fruttato ai conti di Viale Mazzini ben 7 milioni di utenti paganti in più e un tasso di evasione per il canone ordinario sceso dal 27% a una percentuale inferiore al 5 per cento. Un vero toccasana per i conti di qualsiasi azienda, un balsamo vero e proprio per quelli della Rai. Oggi, infatti, la posizione finanziaria del gruppo è in peggioramento a -650 milioni, come riporta il Sole 24 ore. Di questi -541 milioni solo dalla Rai. Ovviamente con numeri così negativi la sola ipotesi, avanzata dal ministro Giorgetti, di togliere il canone in bolletta, genera ansia al sesto piano di Viale Mazzini. Anche perché, va ricordato, che il Canone rappresenta circa il 70% degli introiti Rai di questo 2023. Chiaramente se il livello di evasione del canone tornasse a quello dell'era pre-Renzi, la prima azienda culturale del Paese rischierebbe di trovarsi in ginocchio.

Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, settimana scorsa aveva detto esplicitamente che il canone andrà tolto dalla bolletta. «Quest'anno – ha detto – io mi sono preso la responsabilità enorme, e ho preso un sacco di critiche chiaramente da tutti, perché siamo arrivati ed è rimasto in bolletta, se no saltava tutto, ma diventa chiaro che dalla bolletta il canone Rai dovrà uscire e quindi l'anno prossimo bisognerà trovare un altro strumento".