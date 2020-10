"Il governo chiude i bar ma apre i cancelli delle carceri: a casa 5mila detenuti"

Matteo Salvini all'attacco dopo la decisione del governo: 2mila detenuti in semilibertà potranno dormire a casa senza rientrare in cella e ci sarà la possibilità della detenzione domiciliare con l'applicazione del braccialetto elettronico per altri 3mila

''Il governo chiude ristoranti, bar, palestre e teatri ma apre i cancelli delle galere per mandare a casa i delinquenti con la scusa del Covid. Si parla di 5mila persone: sarebbe una follia! Questo governo mette in pericolo l'Italia'': Matteo Salvini va all'attacco dell'esecutivo dopo la decisione di due giorni fa durante il Consiglio dei ministri: duemila carcerati (già in regime di semilibertà) non rientreranno in cella, e altri tremila, condannati per reati minori, saranno liberati dopo l’applicazione del braccialetto elettronico. In tutto poco meno del dieci per cento dell’attuale popolazione carceraria (54.815 detenuti).

"Il governo chiude i bar ma apre i cancelli delle carceri"

La decisione del governo è stata raccontata oggi dal Corriere della Sera in un articolo a firma di Fabrizio Caccia: nella riunione del 27 ottobre del consiglio dei ministro è stato deciso che 2mila detenuti in semilibertà potranno dormire a casa senza rientrare in cella mentre la nuova norma prevede la possibilità della detenzione domiciliare con l'applicazione del braccialetto elettronico per altri 3mila detenuti che hanno pene di durata non superiore a 18 mesi. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (M5S), con un post su Facebook ieri ha tenuto a sottolineare che la norma in questione non si applicherà ai condannati per mafia, terrorismo, corruzione, voto di scambio, violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, stalking.

E sarà preclusa anche a chi ha partecipato alle rivolte nelle carceri, a chi ha subìto un procedimento disciplinare nell’ultimo anno e infine a chi, dopo l’entrata in vigore del decreto, sarà oggetto di nuove contestazioni per disordini, rivolte, sommosse.