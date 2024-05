La campagna elettorale "BlaBla Carl" di Calenda: "Io metto la macchina, voi pagate il caffè"

La campagna elettorale per le prossime elezioni europee entra nel vivo e i vari leader cercano nuovi modi di comunicare. E un'iniziativa singolare arriva da Carlo Calenda: il leader di Azione, che nei giorni scorsi ha annunciato che sarà tra i candidati in risposta alla discesa in campo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha proposto ai suoi follower di seguirlo nelle tappe del suo tour elettorale.

Per farlo si è ispirato a una nota app di car pooling, che permette agli iscritti di condividere l'automobile per delle tratte in cui il proprietario del mezzo decide una cifra per i passeggeri che lo utilizzano come "taxi" per raggiungere la meta condivisa. Con l'occasione sia il conducente che i passeggeri possono discutere del più e del meno, rendendo il viaggio più stimolante. Al termine del tragitto, gli utenti possono esprimere un loro giudizio con una recensione, un po' come avviene con i ristoranti, gli alberghi e i bed and breakfast. "Avete presente quei viaggi che si fanno insieme in cui si condividono la macchina, la destinazione e tanti pensieri? Ecco, la campagna elettorale è un po’ questo e io ve la butto lì: facciamo un po’ di strada insieme? Io ci metto la macchina, voi la voglia di confrontarvi. Di volta in volta scriverò le tappe. Se vi va, lasciatemi un commento e un recapito in direct. Ps: il caffè lo offrite voi però", ha scritto Calenda sui suoi social allegando una card che ricorda la grafica della app.

In viaggio con Carlo

Non è chiaro quanti saranno i passeggeri ospitati sulla "BlaBlaCarl" del leader di Azione, se saranno accolti anche giornalisti (noi di Today.it, nel caso, ci siamo già prenotati tramite i canali ufficiali...) e se le varie tappe saranno poi raccontate con dei video in cui i viaggiatori potranno dire la loro sul confronto itinerante. Sui giornali si leggono molte notizie sugli incontri più o meno piacevoli nati con questo tipo di app, si va dalla cronaca nera a casi di stalking, ma non mancano gli amori sbocciati sui sedili delle automobili, da Nord a Sud dello Stivale. E la politica, si sa, tocca anche le corde sentimentali.