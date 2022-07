Quanta credibilità ha l’auto candidatura di Carlo Calenda

Il leader di Azione Carlo Calenda fa sul serio e si auto candida a governare il Paese. Il suo riferimento in questi ultimi scampoli di legislatura è sempre stato Mario Draghi ma se il presidente del Consiglio non dovesse essere disponibile a proseguire l’esperienza in politica, allora Calenda rilancia e si candida a prendere il suo posto. “Noi pensiamo a un governo Draghi bis con una forte componente riformista e ci candidiamo a far questo ma un Paese non si può fermare solo ad una persona, per cui, se domani Draghi dicesse che non è disponibile, allora mi candiderei io. Spiegheremo come intendo governare questo paese".

Lo ha detto proprio Calenda in una trasmissione televisiva, aggiungendo che "non faremo coalizioni politiche con programmi e leadership comuni con tutto il centrosinistra. Cosa che la legge elettorale non prevede. Stiamo valutando l'opzione di andare indipendenti dai soli e quella di fare accordo per salvare uninominali mantenendo la nostra leadership e il nostro programma". Ma quanto è credibile la candidatura di Carlo Calenda?

Se si intende credibilità in termini di prestigio e stima, Calenda ne ha e lo dice anche il fatto che, dalla fondazione di Azione, ha acquisito sempre maggiori consenti, partendo da poco sopra lo zero percento. Oggi il suo partito, dopo l’unione con Più Europa di Emma Bonino e Riccardo Magi, viene dato anche al 6% nei sondaggi. Se però si parla di credibilità come di probabilità e numeri di una sua eventuale vittoria in campagna elettorale di Azione o di una coalizione trainata da lui candidato premier, allora il concetto va ridimensionato.

A sinistra manca un leader e questo è forse uno dei motivi principali che hanno portato alla frantumazione dell’asse giallorosso e che oggi spiega la difficoltà dell’intero arco di sinistra a trovare una persona che possa fare da riferimento e collante. Ma che cosa succederebbe se si candidasse Calenda?

Le due ipotesi di Calenda candidato premier

Il primo scenario è che Calenda si candidi lanciando Azione e Più Europa in corsa solitaria. Probabilmente supererebbero lo sbarramento dei singoli partiti, conquistando una manciata di seggi ai plurinominali. Discorso diverso se Calenda fosse il candidato premier di una coalizione di centrosinistra, magari con Partito Democratico, tutto il centro, compreso anche Giovanni Toti, Luigi Di Maio e eventuali fuoriusciti di Forza Italia. In quel caso la coalizione di centrosinistra si potrebbe considerare come una riproposizione del modello Milano a livello nazionale. Calenda sarebbe il candidato e leader di una coalizione che lascerebbe fuori la sinistra e il Movimento 5 stelle. Un’ipotesi già presa in considerazione da BiDiMedia che ha previsto eventuali scenari del prossimo settembre. Con un centrosinistra unito al centro, il centrodestra diverrebbe meno competitivo e avrebbe alla Camera il 58% e al Senato il 57%. Dunque il centrodestra vincerebbe comunque ma non dilagherebbe come nel caso in cui la sinistra sia sganciata sia dal centro che dai 5 stelle.

Si potrebbe anche ipotizzare un eventuale effetto Calenda per cui, con lui a trainare la coalizione, si potrebbe anche pensare ad un travaso di voti da destra a sinistra e dobbiamo per forza immaginare anche un incremento di voti da parte di tutto quel mondo di destra liberale che in teoria voterebbe una Forza Italia ormai diventata inesistente. Si potrebbe anche ipotizzare un due percentuali in meno alle destre. Calenda potrebbe regalare un nuovo corso al Pd e all’agenda Draghi, evitando anche accozzaglie penalizzanti per Letta. Ma non è abbastanza per impedire la vittoria del centrodestra, che, sondaggi alla mano, potrebbe essere messa in discussione solo con l’aiuto del Movimento 5 Stelle, con cui Calenda ha sempre detto: “Mai”.