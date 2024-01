Calenda lancia Cottarelli e attacca Renzi

Una lista comune "sotto la bandiera degli Stati Uniti d’Europa con persone di grande qualità". È l’obiettivo di Carlo Calenda in vista delle elezioni europee che si svolgeranno il prossimo mese di giugno. "Giuseppe Zollino, grande esperto di energia, e Mario Raffaelli, l'uomo che ha fatto la pace in Mozambico. Queste sono le persone che candideremo, persone esperte", ha spiegato durante la trasmissione Coffee Break su La7.

Il leader di Azione vede come front runner della lista l’economista ed ex senatore del Partito Democratico, Carlo Cottarelli. "Se, come ha detto, fosse disponibile a fare il federatole – ha aggiunto – sarebbe positivo".

"Renzi farà un passo indietro, +Europa non cada nel suo tranello"

Non sono mancate le stoccate all’ex alleato e leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Rispondendo a una domanda su un possibile accordo tra i due partiti centristi, che faciliterebbe il raggiungimento del quorum, l’ex ministro non ha lasciato alcuno spiraglio: "Azione non farà liste e alleanze elettorali con Iv, abbiamo già dato. Io penso che lui non ha mai desiderato andare in Europa – ha spiegato – e la mia previsione è che tra qualche giorno dirà che farà un passo indietro perché il codice etico dell'Ue non gli consentirebbe di svolgere alcun ruolo fuori dall’Europarlamento, stante che là i conflitti di interesse vengono presi seriamente".

La strategia dell’ex rottamatore? Secondo Carlo Calenda il suo obiettivo è sommare i suoi voti a quelli di +Europa: "Dirà che non si candiderà più – prevede il leader di Azione – per consentire la nascita di una lista complessiva fatta da Azione, +Europa e Italia Viva. Io spero che +Europa non cada in questo tranello che io ho vissuto. Ho già visto cosa vuol dire lavorare con Renzi. Ha un modo di fare politica che non corrisponde al nostro. Non è una questione personale, ma politica. Noi non votiamo Ignazio La Russa per avere la Boschi in commissione di Vigilanza Rai. Questo modo di fare politica per me è inaccettabile".

Boschi (Italia Viva): "Calenda mente o non sa come funziona il Parlamento"

A stretto giro, arriva la replica di Italia Viva. A parlare è proprio Maria Elena Boschi, tirata in causa dall’ex ministro nel presunto "baratto" tra presidenza del Senato e posto in Vigilanza: "Per l’ennesima volta – spiega la deputata – Carlo Calenda attacca Italia Viva. Dopo aver ottenuto le firme senza le quali non si sarebbe mai potuto candidare e per le quali ha solo temporaneamente messo da parte la sua ossessione Renzi, Calenda adesso rilancia una fake news. Qualcuno dei suoi amici dovrebbe finalmente spiegargli che la vigilanza l’hanno ottenuta i Cinque Stelle con la collega Barbara Floridia, che io sono stata nominata membro della commissione da Matteo Richetti e non da La Russa e che non sono diventata presidente perché la destra, a cominciare da Fratelli d’Italia, ha sostenuto una candidata grillina". E poi l’affondo: "Non so se Calenda stia mentendo sapendo di mentire – continua Boschi – o ancora non abbia capito come funziona Il Parlamento. Spero la prima, ma temo sia la seconda. Nel dubbio gli ricordo che l’unica presidenza di commissione ottenuta dal Terzo Polo è andata a un collega di Azione, l’amico Enrico Costa".