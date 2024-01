Calenda e la legge contro i conflitti di interesse. "Renzi? Prenda i soldi dai sauditi, ma poi non voti in Parlamento"

"Oggi presentiamo una regolamentazione complessiva dei conflitti di interesse, sia per quanto riguarda gli organi esecutivi a livello nazionale e regionale, sia per quanto riguarda i parlamentari: l'Italia è fortemente inadempiente, non ha una normativa adatta e il Consiglio d'Europa si è espresso su questo". Lo ha detto Carlo Calenda presentando la proposta di legge su lobbying e conflitti di interesse alla Camera dei deputati.

Il leader di Azione, rispondendo a Today.it, ha sottolineato che non si tratta di un provvedimento che impedirà agli eletti, come l'ex alleato Matteo Renzi, membro del board Future investment initiative controllato dal fondo sovrano dell'Arabia Saudita, di poter svolgere altre attività.

"Questa – ha spiegato – è una disciplina dei conflitti di interesse dei parlamentari che importa la disciplina codice di condotta europeo. È molto semplice: non vieta un parlamentare di svolgere un altro incarico, cioè di essere pagato da qualcun altro; ma gli elettori lo dovranno sapere e il parlamentare si dovrà astenere nelle votazioni o nell'esercizio del mandato quando questo configura un conflitto di interesse oggettivo. Questa è una cosa con cui chiunque vuole candidarsi al Parlamento europeo deve conformarsi. Lo stesso facciamo per chi è membro del governo: cioè il fatto che non deve fare gli incontri non al ristorante, ma al ministero e soprattutto farlo sapere. E la persona che incontra si deve registrare in un registro delle lobby. Sono principi di civiltà giuridica che in Europa ci sono e in Italia no".

Renzi? Può continuare a farsi pagare dall'Arabia Saudita, ma non partecipare a votazioni che riguardano quello Stato

"Il punto – ha ribadito Calenda non è dire 'quel parlamentare non può fare un'altra cosa', ma se quella cosa va in conflitto di interesse con la carica che ricopre o la proposta di legge a cui sta lavorando, allora non se ne può occupare. Oggi non sappiamo nemmeno chi paga alcuni parlamentari. Il parlamento europeo su questo è molto più duro e ha ancora di più rafforzato la sua posizione dopo il 'Qatar gate'. Oggi l'Italia è il Paese che disciplina meno il conflitto d'interessi e questo non può andare avanti. Quanto a Renzi, con questa proposta potrebbe continuare a percepire soldi dai sauditi. Questa proposta non ti vieta di lavorare per qualcun altro, ma se lavori per l'Arabia Saudita quando in Parlamento c'è un voto che disciplina i rapporti con quello Stato tu dovrai astenerti".

Il Movimento 5 Stelle è un partito di destra, non è un interlocutore

Calenda, a margine dell'incontro, è poi tornato sul nodo alleanze e sulla rifdorma della Rai su cui Azione e Partito Democratico potrebbero fare fronte comune. "Per me – ha spiegato – il Movimento 5 Stelle è un partito di destra che fa finta di essere di sinistra. Dopo quello che ha detto Conte su Biden e Trump, se il Partito Democratico avesse un minimo di dignità, dovrebbe riconoscere che non c'è possibilità di interlocuzione con Giuseppe Conte. Io sono dell'idea che il Movimento 5 Stelle domani potrebbe tranquillamente governare con Giorgia Meloni senza porsi nessun problema, come ha già governato con Matteo Salvini. E quindi quello che dice o fa il M5S a me non interessa. Quello che interessa a noi è il fatto che invece di un sit-in, che è una cosa che si fa a 14 anni, si presenti una riforma vera della Rai. Se il Pd la vuole presentare insieme a noi siamo contentissimi. Se lo si vuole fare in una manifestazione pubblica in cui si spiega questa proposta non c'è problema, ma noi non siamo pagati per fare sit-in, siamo pagati per fare proposte".