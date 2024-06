"Gay nei forni crematori": il candidato sindaco del centrodestra Carmine Alfano si ritira dal ballottaggio

Prima la sospensione dall'Università di Salerno, poi la decisione di ritirarsi dalla corsa a sindaco di Torre Annunziata, rinunciando al ballottaggio. È un effetto a catena quello che ha travolto Carmine Alfano, candidato sindaco per il centrodestra nel comune in provincia di Napoli, dopo lo scandalo delle frasi omofobe pronunciate parlando ai giovani medici della Scuola di specializzazione in Chirurgia plastica, di cui Alfano era fino ad oggi direttore.

"I ricchioni nel forno crematorio: chi comanda sono io". "In America vanno di moda, qui esistono gli uomini e le donne, i binari non esistono". E ancora: "Tutti quanti là dentro, nel forno crematorio a Cava di Tirreni e abbiamo risolto il problema". Sono alcune delle frasi-choc pronunciate dal primario, registrato di nascosto da alcuni studenti. La vicenda è stata denunciata dall'Associazione liberi specializzandi (Als), che si è rivolta a L'Espresso fornendo gli audio incriminanti.

La sospensione

"Da oggi il professor Alfano non è più direttore della Scuola di specializzazione e la Commissione sta lavorando", ha annunciato il rettore dell'Università degli studi di Salerno, Vincenzo Loia, nella mattinata di oggi, 20 giugno. "Io sono sempre molto istituzionale quindi aspetto i lavori della Commissione ma indipendentemente da tutto, quello che abbiamo visto e ascoltato non appartiene al mondo dell'Università. È stato, dunque, sospeso", ha chiarito.

Dopo alcune ore, nel pomeriggio, Alfano ha convocato una conferenza stampa in cui ha annunciato la decisione di ritirarsi dal ballottaggio. Nella corsa elettorale resta quindi solo il candidato di centro sinistra Corrado Cuccurullo, ormai ufficiosamente giù sindaco del comune di Torre Annunziata, che peraltro tornava alle urne dopo due anni dallo scioglimento per infiltrazioni mafiose.