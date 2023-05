I 600 milioni per il caro affitti, fondi promessi e poi scomparsi

Mentre gli studenti si accampavano da Nord a Sud in tenda davanti alle Università o nelle principali piazze per protestare contro il caro affitti, il Governo prometteva di sbloccare i soldi previsti dal Pnrr per gli alloggi universitari: "660 milioni di euro per l'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore".

Adesso quei fondi sono al centro di un "giallo". Il governo ha ritirato l'emendamento contro il caro affitti al decreto sulla Pubblica amministrazione. Le opposizioni insorgono: "Vergognosa retromarcia", mentre il Governo replica: "Solo una motivazione tecnica". Vediamo cosa sta succedendo.

L'emendamento, che avrebbe destinato 660 milioni di euro a sostegno degli studenti, doveva essere presentato al decreto sulla Pubblica amministrazione. È stato ritirato "solo perché incompatibile per materia", chiarisce alla Dire il presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, Nazario Pagano (Fi). "È stato un ritiro solo tecnico, dovuto a una questione di inammissibilità, dal momento che è stato presentato con il decreto Pa, che non era il veicolo giusto - dice ancora Pagano - l'emendamento è già stato ripresentato con il decreto 1151 denominato Omnibus, compatibile con il tema dell'housing universitario. Andrà in Aula il 1° giugno".

La spiegazione non placa la polemica. "Prima il governo annuncia la carica e poi si ritira con la coda tra le gambe. Davvero una gran brutta figura sul caro affitti", dice Simona Bonafè, capogruppo Pd in commissione Affari costituzionali. "Se 660 milioni - prosegue - potevano non bastare di fronte a un'emergenza che sta coinvolgendo migliaia di giovani universitari, questo repentino dietrofront di oggi dimostra non già la sciatteria di questo esecutivo ma l'incapacità di risolvere i problemi veri che riguardano il Paese".

"Il governo Meloni è riuscito a fare l'impensabile e a collezionare un'altra clamorosa figuraccia - dice Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera -. Tra l'altro, a rendere il tutto ancor più ridicolo, c'è che quello del governo Meloni era un vero e proprio bluff visto che quelle annunciate e poi ritirate, non erano nuove risorse, ma quelle già previste nel Pnrr. Purtroppo il governo sceglie di vivere di sola retorica, ma al Paese serve la sostanza".

Di "un brutto segnale per gli studenti fuorisede e le loro famiglie che da settimane chiedono nuove misure per contenere i prezzi alle stelle di case e posti letto in affitto" parla l'ex ministro Mariastella Gelmini, oggi vicesegretario e portavoce di Azione. "Ora - aggiunge - ci aspettiamo che il governo ripresenti quanto prima questo emendamento".