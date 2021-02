"Confronto tra Conte e Di Maio per la leadership del M5s": la scommessa di Casalino

"Sulla leadership dei 5 Stelle può esserci una discussione tra Conte o Di Maio ma non so cosa voglia fare Conte. Io vorrei ci fosse un intreccio, che abbia un ruolo nel Movimento, ma è presto per dire quale. Ma non so cosa farà lui". Lo ha detto il portavoce dell'ex presidente del Consiglio Conte, Rocco Casalino, ospite a Otto e mezzo su La7, negando che in questi anni ci siano stati dissidi tra i due:

"Di Maio ha dimostrato enorme lealtà, il dualismo con Conte era alimentato, ancora non ho compreso a vantaggio di chi, sicuramente non del M5S o di Conte. Dualismo che non esiste, sono sempre stati di supporto l'uno per l'altro e andavano anche molto d'accordo".

A giudizio di Casalino "Conte ha alcune peculiarità che lo rendono diverso da tutti i gli altri leader. Non credo che gli italiani lo dimenticheranno presto, ma penso che debba decidere presto cosa fare. Ma lui invece ha le sue strategie e credo che adesso torni a Firenze a insegnare". La convinzione di Casalino è pero che "l'Italia abbia bisogno di una personalità come quella di Conte e mi auguro che quello che è stato fatto non sia smontato".

Quanto ai dissidi interni al M5s, "è un momento molto difficile per i 5 Stelle. Ognuno di noi ha ricevuto tantissimo, adesso è il momento in cui tutti dobbiamo dare una mano. Mi appello alle coscienze di ognuno e dico di non andare via. Anche a Di Battista, che è un amico, chiedo di riflettere. Non è il momento di abbandonare ma quello di rimanere perché il movimento ha una prospettiva molto più lunga del governo Draghi".