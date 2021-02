Casini, positivo al covid, è ricoverato in ospedale

Ora è allo Spallanzani di Roma e non voterà la fiducia al governo Draghi. Gli auguri di Elisabetta Alberti Casellati in Senato

Pier Ferdinando Casini, senatore del Gruppo per le Autonomie, è ricoverato in ospedale. "A nome di tutti invio gli auguri al senatore Pier Ferdinando Casini di buona guarigione: è in ospedale e non è qui con noi oggi", ha detto oggi la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, prima di dare la parola al presidente del Consiglio Mario Draghi per la relazione al Senato in vista del voto di fiducia di questa sera. Le sue parole sono state seguite dall'applauso unanime dell'Assemblea di Palazzo Madama.

Casini ricoverato in ospedale allo Spallanzani

Pier Ferdinando Casini aveva dichiarato venerdì scorso di essere positivo al coronavirus durante la trasmissione L'Aria che tira su La7: "Ho scoperto ieri di avere il covid, purtroppo capita a tanti cittadini ed è capitato pure a me, ma sto bene, ho una tosse fastidiosa", aveva detto in collegamento da casa con Myrta Merlino. "Stamattina l'ho annunciato a mia madre, ha fatto il solito dramma per il suo bambino. Stai serena, l'erba cattiva non muore mai", aveva aggiunto l'ex presidente della Camera.

Poi il ricovero in ospedale. L'ex presidente della Camera, 66enne, si trova ora all'Istituto Spallanzani di Roma e non potrà votare la fiducia al governo Draghi. Il senatore ha seguito i lavori di oggi a Palazzo Madama dall'ospedale e ha scritto sulla sua pagina Facebook: "Ringrazio la Presidente Elisabetta Casellati ed i colleghi: a loro e al governo del prof. Draghi, buon lavoro!". Post sotto al quale non sono mancati commenti con attestati di stima e auguri di pronta guarigione.