Caso Scurati, opposizione ko: Bortone e Corsini non saranno ascoltati dalla Vigilanza Rai

Il direttore Approfondimento della Rai Paolo Corsini e la conduttrice di "Che sarà" Serena Bortone non saranno sentiti dalla commissione bicamerale di Vigilanza sulla Rai per la mancata partecipazione di Antonio Scurati al programma di Raitre. Lo ha deciso a maggioranza la Commissione.

A chiedere l'audizione di Bortone e Corsini era stato il capogruppo Pd, Stefano Graziano, con il supporto delle opposizioni. Bocciata anche la richiesta, sempre della minoranza, di sentire i due dopo l'8 maggio, giorno in cui è invece fissata l'audizione dell'ad Rai Sergio e del dg Rossi.

La decisione rinfocola la polemica sullo stop alla partecipazione di Scurati che avrebbe dovuto leggere un monologo sul 25 aprile. Per Graziano si tratta di un "grave strappo, una forzatura incomprensibile: metodi già visti. La commissione di Vigilanza Rai viene silenziata a colpi di maggioranza. Cosa ancor più grave che avvenga alla vigilia della festa della Liberazione. Il Parlamento deve essere messo nelle condizioni di fare luce su un caso grave di gestione della Rai. Di cosa hanno paura? Non saranno le sempre più insistenti indiscrezioni sui contatti diretti tra palazzo Chigi e i vertici Rai per la gestione del 'caso Scurati' a preoccupare Meloni?".

Per Maurizio Gasparri e Roberto Rosso, entrambi per Forza Italia in commissione Vigilanza, "è chiaro che non c'è stata nessuna censura e che qualcuno non dice cose vere. Siamo di fronte a una strumentalizzazione, dovuta più alla preoccupazione di palinsesti futuri che a censure inesistenti".