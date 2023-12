Perché il caso Verdini sta diventando un caso Salvini

Sul caso delle commesse Anas "c'è una indagine in corso, iniziata ben prima dell'insediamento dell'attuale governo, che non coinvolge Matteo Salvini né altri esponenti politici. Attendiamo gli sviluppi". È quanto si legge nel commento sul caso Verdini pubblicato sul quotidiano "File ore 11" che circola nelle chat di Fratelli d'Italia. Il caso riguarda la vicenda giudiziaria e politica, relativa a un'indagine della procura di Roma sul noto ex senatore di Forza Italia Denis Verdini, suo figlio, la sua società e alcuni bandi di gara da decine di milioni di euro di Anas, la società statale che gestisce le strade italiane. Lo scorso 28 dicembre Tommaso Verdini, figlio dell'ex parlamentare Denis, è finito agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Roma su commesse Anas. Le ipotesi di reato per lui e altre quattro persone indagate sono di corruzione, turbativa d'asta e traffico di influenze illecite.

Qual è il ruolo di Verdini con l'Anas

Per comprendere i punti dell'inchiesta bisogna guardare alle società di consulenza gestite da Verdini, in particolare la Inver, di Tommaso Verdini e Fabio Pileri. Le persone indagate sono accusate di aver sfruttato le proprie conoscenze politiche per ottenere informazioni sui bandi dai dirigenti di Anas, in cambio di promozioni, e passarle ad alcuni clienti di Inver in modo da favorirli, in cambio di denaro. In questo modo, i dirigenti Anas coinvolti hanno ottenuto vantaggi politici mentre la società si è arricchita.

Il caso Verdini diventa caso Salvini

Cosa c'entra Matteo Salvini nell'inchiesta che vede coinvolto il figlio dell'ex parlamentare? Secondo quanto scritto dalla gip di Roma Francesca Ciranna nell'ordinanza di custodia cautelare con la quale ha arrestato Tommaso Verdini e il suo socio Fabio Pileri, "grazie al peso politico di Denis Verdini erano in grado di segnalare al nuovo management di Anas/Fs e al sottosegretario al Mef, il leghista Federico Freni, l'elenco di soggetti 'affidabili'". Si tratta quindi di una lista che ha assunto un peso da quando la Lega ha preso i ruoli chiave del governo. Per questo l'opposizione chiede che il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini intervenga in Parlamento a riferire. Sia per il suo rapporto con Verdini, sia per la presenza negli atti del nome del sottosegretario leghista Federico Freni, che non è indagato.

Denis Verdini è stato parlamentare dal 2001 al 2018, prima alla Camera e poi al Senato. L'ex parlamentare è attualmente indagato e si trova agli arresti domiciliari perché sta scontando una condanna per bancarotta. È attualmente molto vicino al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per la relazione che Matteo Salvini ha con sua figlia, Francesca Verdini.