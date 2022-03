La maggioranza si spacca ma la riforma del catasto va avanti

Maggioranza spaccata, emendamenti respinti per un voto, urla e accuse: è lo spaccato di un governo traballante quello che è andato in scena in commissione Finanze della Camera dove è stato respinto l'emendamento soppressivo sul catasto presentato da Alternativa: 22 i voti a favore e 23 contrari alla proposta sostenuta dal centrodestra, che ha spaccato di nuovo la maggioranza. Con lo stesso risultato è stato respinto anche un altro emendamento sul catasto proposto da Zucconi di Fdi e sottoscritto dalla Lega, che puntava a modificare un comma della delega fiscale.

La maggioranza si è spaccata di nuovo, con il centrosinistra hanno votato tre dei cinque deputati del gruppo Misto, Nunzio Angiola di Azione, Nadia Aprile e Alessandro Colucci di NcI, unico partito a rompere il fronte del centrodestra.

Dopo la votazione da brividi di giovedì scorso in cui è stato respinto per un voto l'emendamento del centrodestra che puntava allo stralcio dell'articolo 6 della delega fiscale - questa volta la Lega ha alzato i toni, attaccando a più riprese il presidente della commissione Luigi Marattin, di Iv, contestando la sua gestione "non super partes" dei lavori, tanto da annunciare l'invio di "una lettera al presidente della Camera Roberto Fico". Si possono attendere altri scossoni nel prosieguo dell'esame della delega fiscale, in cui il centrodestra proverà a sollevare altre questioni, a partire dalla flat tax.

La riforma del catasto è salva. D'altro canto Draghi era stato chiaro: o si approvava o sarebbe stata crisi di governo come aveva spiegato settimana scorsa la sottosegretaria al ministero dell'economia Maria Cecilia Guerra.