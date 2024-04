Cateno De Luca si sente male dopo un comizio: ricoverato d'urgenza

Malore per il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca. Il sindaco di Taormina è stato ricoverato al Policlinico di Messina al termine di un comizio trasmesso in diretta Facebook; nelle immagini dal vago sapore berlingueriano, lo si vede chiudere il suo intervento tra i colpi di tosse, prima di farsi sostenere da un militante alle sue spalle. De Luca, in questi ultimi gioerni era impegnato in una serie di incontri nei comuni della riviera jonica per presentare il progetto politico per le europee. Il malore si è verificato al termine dell'ultimo comizio ad Itala, dopo le tappe a Sant'Alessio, Furci, Roccalumera e Nizza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sembra che il vulcanico fosse debilitato da giorni a causa di un'influenza, ma non abbia voluto rinunciare a una serie di incontri dai ritmi serrati per raggiungere il difficile obiettivo di chiudere la raccolta delle firme necessarie a presentare le candidature. I medici della struttura messinese hanno chiesto a De Luca di stare a riposo per qualche giorno e a scopo cautelativo lo hanno ricoverato per svolgere alcuni accertamenti di routine. Tutti gli eventi in programma nelle prossime ore sono stati rinviati.

L'appello a Mattarella per un "aiutino" sulle firme

In queste ore decisive per la presentazione delle liste per concorrere alle elezioni di giugno, lo stesso De Luca sta portando avanti una ma battaglia per ottenere l'abbattimento del numero di firme per i partiti minori. Un "aiutino" che è stato chiesto anche dal leader di Democrazia Sovrana e Popolare, Marco Rizzo, che ha incontrato, a Palazzo Chigi, il sottosegretario Fazzolari e lo staffi di Giorgia Meloni. "Chiediamo ufficialmente un immediato incontro al sottosegretario Fazzolari e allo staff della Meloni - ha detto De Luca - per discutere di estendere l'esenzione firme a tutti i partiti minori così da agevolare la democrazia ed evitare che il governo Meloni favorisca solamente il partito di Marco Rizzo con una norma 'ad personam' a discapito di tutti gli altri partiti, creando un precedente gravissimo per un Paese che si definisce democratico. Facciamo appello pubblico al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in qualità di garante della democrazia affinché non si compia un atto del genere nel giorno del deposito delle liste per le elezioni europee, agevolando un soggetto che ad ora non ha i requisiti per partecipare alle elezioni e che agisce sapendo che entro la giornata di oggi li avrà. Se democrazia deve esserci, allora sia per tutti", ha concluso.