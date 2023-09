Approvata la Nadef: il superbonus fa lievitare il deficit, proroghe per mutui e smart working

È appena terminato l'atteso Consiglio dei ministri dove verrà presentata la la Nadef, acronimo che sta per "nota di aggiornamento al documento di economia e finanza", vero e proprio cardine delle operazioni di finanza pubblica.

I dati: dal Pil alla "dote" per la manovra finanziaria

Il governo stima una crescita del Pil del +1,2% per quanto riguarda il 2024, mentre l'asticella del deficit dovrebbe scendere, in fase programmatica al 4,3% e non al 3,6% come precedente stimato. Per la manovra finanziaria dovrebbe quindi essere disponibile una "dote" aggiuntiva di circa 14 miliardi di euro. L'abbassamento del deficit di un solo punto percentuale (nel 2023 si attesta al 5,3%), dovrebbe permettere secondo il ministro dell'Economia Giorgetti di liberare risorse importanti e "confermare interventi indispensabili a beneficio dei redditi medio bassi, in particolare il taglio al cuneo fiscale e misure premiali per la natalità oltre a stanziamenti significativi per rinnovo del contratto del pubblico impiego" ha dichiarato in conferenza stampa.

Sempre a livello programmatico, il governo fissa il debito per il 2024 al 140,1%, mentre il tasso di disoccupazione viene attestato al 7,3%.

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha inviato alla Commissione europea la lettera con i dati della Nadef 2023 all’esame del Cdm di oggi. "A Bruxelles comprenderanno la situazione, come la comprendono molti colleghi ministri delle finanze europei che si trovano a gestire un rallentamento economia o, in qualche caso, una recessione" ha dichiarato il ministro, commentando il documento di politica finanziaria appena approvato.

Via libera per proproga di smart working e mutui per i giovani

C'è il via libera per la proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili. La misura viene prorogata fino al 31 dicembre 2023, dando la possibilità ai lavoratori fragili della pubblica amministrazione, come del settore privato, di svolgere la propria attività in modalità di "smart".

Approvata anche la proroga della garanzia statale per i mutui delle giovani coppie, all'interno del dl sulle misure fiscali. Viene prorogata a fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e delle giovani coppie con Isee non superiore a 40 mila euro annui.

E arriva il tweet della premier Meloni, con l'elenco delle misure approvate.

Oggi il Governo ha approvato alcuni importanti provvedimenti ??



? Abbiamo varato la Nadef, ovvero la cornice che definisce la prossima legge di bilancio. Stiamo lavorando per scrivere una manovra economica all'insegna della serietà e del buon senso. E che mantenga gli impegni… pic.twitter.com/YQYPDpn2EF — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 27, 2023

"Abbiamo varato la Nadef, ovvero la cornice che definisce la prossima legge di bilancio. Stiamo lavorando per scrivere una manovra economica all'insegna della serietà e del buon senso. E che mantenga gli impegni che abbiamo preso con gli italiani: basta con gli sprechi del passato, tutte le risorse disponibili destinate a sostenere i redditi più bassi, tagliare le tasse e aiutare le famiglie" ha dichiarato su X la premier, annunciando parallelamente anche le altre misure sulla migrazione sulla sicurezza stradale.

L'allarme dei conti pubblici per il superbonus

Resta però l'allarme sui conti pubblici evocata dal ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti: "Il nostro debito pubblico non diminuirà per il costo del superbonus".

E le stime non sono ottimiste. Il deficit/pil nel 2023 sale dal 4,3% al 5,3% ''interamente per l’effetto del superbonus 110%''. Lo rilevano fonti di palazzo Chigi. Ieri Eurostat ha classificato il superbonus 'pagabile' per il 2023, con la conseguenza che le spese verranno tutte conteggiate nel deficit di quest'anno, portando all'incremento indicato nella Nadef.

''I bonus edilizi avranno un impatto negativo sui conti pubblici'' spiegano da palazzo Chigi. ''In assenza di questi, il debito sarebbe sceso di un punto percentuale all’anno. I bonus edilizi comportano un sostanziale incremento del fabbisogno pubblico nel corso dell’intera legislatura, riducendo gli spazi di manovra per finanziare interventi a favore dell’economia reale e delle famiglie''.

Continua a leggere su Today.it...