Le nuove misure del governo contro l'emergenza sbarchi

Si è focalizzato prevalentemente sull'emergenza sbarchi, il Consiglio dei Ministri di oggi, lunedì 18 settembre. Giorgia Meloni aveva già, del resto, anticipato lo scorso venerdì che "nell'immediato il governo italiano intende adottare misure straordinarie per fare fronte al numero di sbarchi che abbiamo visto sulle nostre coste". Un proposito ribadito anche dopo la visita di ieri a Lampedusa, in compagnia del presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

In arrivo una stretta decisa su rimpatri e accoglienza. Si allungano fino a 18 mesi i tempi consentiti per il rimpatrio dei migranti, ovvero il massimo consentito dalla normativa europea" Tutto il tempo necessario, non solo per fare gli accertamenti dovuti, ma anche per procedere con il rimpatrio di chi non ha diritto alla protezione internazionale" spiega la premier Meloni.

Ma le nuove misure prevedono anche il coinvolgimento dei paesi coinvolti tramite le ambasciate: "In accordo con il ministro Tajani, saranno convocati gli ambasciatori di quei Paesi che rappresentano le più consistenti nazionalità dichiarate al momento dello sbarco dagli immigrati sulle nostre coste.- spiega la premier - L'Italia chiederà loro la massima collaborazione per l'immediato rimpatrio degli irregolari, rappresentando che, sulle altre questioni di reciproco interesse, offrirà loro il medesimo grado di collaborazione ricevuta sul tema immigrazione".

Particolare enfasi viene data alle procedure di riconoscimento anagrafico: un tema centrale per l'Esecutivo sia per rimpatri, che per il reale riconoscimento di eventuali minori.

Meloni dopo la riunione del Consiglio dei ministri volerà a New York per l'assemblea dell'Onu. L'obiettivo sarà quello di sensibilizzare gli altri Paesi sulla necessità di investire in Africa. La premier proverà anche a sottolineare come il tema delle migrazioni sia ormai un problema di caratura mondiale.

Sotto esame anche la scuola, con un disegno di legge sull'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e con l'attesa revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti.

Nel corso dell'incontro, infine, ci sarà anche spazio per un disegno di legge per l'abrogazione di norme pre-repubblicane relative al periodo 1921-1946 e altre del 1910.

