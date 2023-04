Siccità, oggi il decreto: in arrivo multe fino a 50mila euro

Multe fino a 50mila euro per chi estrae e utilizza acqua pubblica senza autorizzazione. Questa è solo una delle tante novità contenute nel decreto acqua sul tavolo del Consiglio dei ministri, riunitosi per approvare nuove disposizioni per il contrasto della siccità e il rafforzamento delle infrastrutture idriche. Il decreto siccità prevede anche la nomina di un commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. Sul tavolo del Cdm anche un decreto legge per il rafforzamento della Pubblica Amministrazione (PA). Andiamo per ordine.

Decreto acqua: multe fino a 50mila euro

Il problema della siccità è sotto gli occhi di tutti e necessita si interventi immediati. In quest’ottica verrà approvato oggi in Consiglio dei ministri il decreto siccità, composto da 16 articoli, che punta a liberare gli 8 miliardi di euro già stanziati, soprattutto dal Pnrr, per rattoppare la rete idrica nazionale e costruire migliaia di mini-invasi multifunzionali. In particolare la bozza del decreto acqua prevede procedure accelerate e tempi certi per gli interventi di miglioramento dell'efficienza delle infrastrutture idriche e di dragaggio degli invasi, e un fondo specifico per questi ultimi. Verranno introdotte multe fino a 50mila euro per chi estrae e utilizza acqua pubblica senza autorizzazione. Lo prevede l'articolo 13: "All'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3: 1) al primo periodo, le parole: 'da 4.000 euro a 40.000 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'da 8.000 euro a 50.000 euro'; 2) al secondo periodo, le parole: 'da 400 euro a 2.000 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'da 2.000 euro e 10.000 euro'".

Verrà poi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la crisi idrica, per effettuare una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica. Si attende la nomina del commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2023, con un’eventuale proroga fino al 31 dicembre 2024. Il commissario, si legge nella bozza, realizza gli interventi urgenti di cui è incaricato dalla cabina di regia, monitora la situazione su tutto il territorio nazionale e l'attuazione delle opere necessarie, e può intervenire con poteri sostitutivi in caso di inadempienza, previa delibera del Cdm.

Dl rafforzamento PA: 965 assunzioni straordinarie in Polizia

In arrivo anche un decreto legge per il rafforzamento della Pubblica Amministrazione, per aumentare gli organici in vista dell’attuazione delle riforme legate al Pnrr. Si parla di migliaia di nuove assunzioni soprattutto negli enti e della stabilizzazione dei precari che hanno lavorato in Regioni, Province e Comuni per almeno tre anni.

Nel decreto ci saranno anche nuovi posti per le forze dell’ordine, da anni sottodimensionate. Prevista l'assunzione straordinaria di "965 unità per le forze di polizia tra il 2023 e il 2028, di cui 302 unità per la polizia di Stato non prima del 1° settembre di ciascun anno, 371 unità per l'Arma dei carabinieri non prima del 1° settembre del 2023, 289 unità per il Corpo della guardia di finanza non prima del 1° giugno di ciascun anno, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente", si legge nella bozza.

