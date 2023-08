Meloni in cdm: "Andrò a Caivano ma non sarà una semplice visita"

È terminata a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri, la prima riunione dell'esecutivo dopo la pausa estiva. Molti i temi sul tavolo, dall’impostazione della manovra ai migranti, ma anche violenza sulle donne visti gli innumerevoli episodi scioccanti di questa estate, vedi Palermo e Caivano.

Proprio su quest’ultimo orrore si è soffermata la premier, Giorgia Meloni, dichiarando di voler andare a Parco Verde per far sentire la presenza delle istituzioni dopo lo stupro di gruppo sulle due ciginette. Accolto l’invito lanciato da don Maurizio Patriciello, ma "non sarà una semplice visita: offriremo sicurezza alla popolazione". Il centro sportivo in stato di abbandono dove probabilmente avvenivano le violenze "deve essere ripristinato e reso funzionante il prima possibile". Il governo, insomma, punta a "bonificare l'area" di Caivano perché "per la criminalità non esistono zone franche".

Caivano, famiglia di una vittima chiederà a Meloni fondi per cambiare vita

Nel frattempo la famiglia della maggiore delle due cuginette violentate a Caivano sta preparando una lettera destinata al presidente del Consiglio Giorgia Meloni per chiedere che venga messo sul tavolo del cdm il tema dell'emergenza minori. "Così come esiste un fondo che consente ai collaboratori di giustizia, ai pentiti di mafia di cambiare vita e identità, di ricominciare in sicurezza, allo stesso tempo venga istituito un fondo per le vittime di abusi, per i minori, affinché abbiano la possibilità concreta di traslocare, di cambiare casa e scuola, di intraprendere un nuovo percorso insieme alle proprie famiglie - spiega all'Adnkronos il legale della famiglia, l'avvocato Angelo Pisani - È chiaro che appena la bimba terminerà il periodo di permanenza nella struttura individuata, tornerà a casa. Serve una normativa ad hoc, altrimenti rischiamo che avvenga un po' come nel gioco dell'oca, dove ci si allontana, si torna e non cambia nulla. La famiglia ha il terrore di ritorsioni e hanno ragione di pensare di poter cambiare insieme, in un posto lontano da dove l'atroce violenza si è consumata".

Via libera all’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo

Tornando al cdm, in arrivo importanti novità per i lavoratori dello spettacolo. Il Consiglio dei ministri ha approvato un dpcm che contiene norme volte a dare maggiori garanzie ai lavoratori di questo settore. Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha espresso "grande soddisfazione" per l'approvazione: "In questo modo sosteniamo un settore che vedeva ancora troppi lavoratori senza adeguate garanzie di welfare". Salvini ha poi aggiornato i colleghi sul tema dei grandi carnivori, dopo un confronto con molti sindaci del Trentino, ed è intervenuto sul dossier Euro 5 in Piemonte.

Il governo ha deliberato anche lo stato di emergenza per 12 mesi, per gli eventi meteorologici che si sono verificati tra maggio e agosto 2023, dopo la relazione del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. In particolare, per la regione Lombardia (euro 9.430.000), Veneto (euro 8.330.000), Friuli-Venezia Giulia (euro 7.750.000). Dichiarato lo stato di emergenza anche per i territori delle province di Teramo, Pescara e Chieti, in Abruzzo) (euro 4.120.000), di Cuneo, in Piemonte (euro 650.000) e per le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena, in Emilia Romagna (euro 4.500.000).

Approvato anche un dpcm che autorizza la partecipazione del Mef all'ingresso nella nuova società chiamata a gestire la rete Tim. Il 10 agosto è stato sottoscritto un memorandum tra Mef e Kkr, il fondo di investimento statunitense, che entro il 30 settembre deve presentare un'offerta vincolante per l'acquisto della rete. L'intesa prevede che se l'accordo tra Tim e Kkr andasse a buon fine il Tesoro potrebbe rilevare fino al 20% dello spin-off chiamato a gestire la rete fissa di Telecom Italia.

Meloni sulla manovra: "Taglio del cuneo confermato e misure per la natalità"

"La prossima legge di bilancio dovrà essere, come è stata quella dello scorso anno, seria, per supportare la crescita, aiutare le fasce più deboli, dare slancio a chi produce e mettere soldi in tasca a famiglie e imprese", ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in apertura del Consiglio dei ministri.

"È presto per dire, nel dettaglio, il quadro delle misure della prossima legge di bilancio, ma il nostro obiettivo è confermare il taglio del cuneo fiscale, che rappresenta un provvedimento concreto che arriva ogni mese nella busta paga dei lavoratori - sottolinea Meloni -. I prezzi dell'energia sono notevolmente più bassi rispetto a quelli di un anno fa, possiamo liberare altre risorse finanziarie, dobbiamo incrementare i fondi per le politiche demografiche e la natalità".

E a proposito di risorse per la manovra finanziaria imminente, Meloni se la prende col Superbonus: "Il Mef è al lavoro ma decideremo insieme su cosa concentrare gli interventi, con rigore e attenzione all'equilibrio del bilancio dello Stato. Di certo non possiamo permetterci sprechi, stiamo pagando in maniera pesante il disastro del Superbonus 110% e invito il ministro dell'Economia Giorgetti a illustrarci tra poco i numeri di questa tragedia contabile che pesa sulle spalle di tutti gli italiani. Vi anticipo alcuni numeri: nel complesso dei bonus edilizi introdotti dal Governo Conte 2, compreso il bonus facciate, i documenti dell'Agenzia dell'Entrate ci dicono esserci più di 12 miliardi di irregolarità".

La presidente del Consiglio si spinge in avanti e guarda al 2024: "Deve essere anche l'anno delle grandi riforme, a partire dalla riforma costituzionale, sulla quale il ministro Casellati è pronta con una proposta che centra i due obiettivi che ci prefiggiamo: dare stabilità ai governi e far decidere ai cittadini chi debba governare. Sarà uno dei primi provvedimenti che vareremo, ma ci sono anche il completamento dell'autonomia differenziata, la riforma della giustizia, la delega fiscale che dobbiamo portare a compimento''.

