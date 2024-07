La "fumata rosa" alla Cdp: mesi di stallo per superare lo scoglio delle quote rosa

Ci sono voluti quattro rinvii prima di trovare una quadra. Dopo oltre due mesi di stallo il governo è riuscito a rinnovare il consiglio di Cassa Depositi e Prestiti e a modificarne lo statuto. L'assemblea degli azionisti, composta dal Mef (che ha le quote di maggioranza) e da 62 fondazioni bancarie (azioniste di minoranza con il 16 per cento), ha confermato Giovanni Gorno Tempini alla presidenza e Dario Scannapieco amministratore delegato.

Tutti i nomi del nuovo Cda

Nel nuovo Cda, che guiderà tre esercizi e scadrà il 31 dicembre del 2026, compaiono Matilde Bini, ex dirigente del Tesoro e docente di Statistica Economica all'Università Europea di Roma, Maria Cannata, presidente di Mts Spa, Stefano Cuzzilla, presidente di Trenitalia, Luisa D'Arcano, consigliere di Consip. Francesco di Ciommo, avvocato e professore ordinario di Diritto Privato presso la Luiss, l'economista Luigi Giuso (indicato dalle fondazioni bancarie), Giorgio La Manna, ex consigliere di BancoPosta Fondi, Valentina Milani, consigliere di Cdp Venture Capital, e Flavia Mazzarella, ex presidente di Bper. Sarebbe rimasta fuori, secondo indiscrezioni, Lucia Calvosa (ex presidente di Eni) che avrebbe ceduto il posto a Cannata e Bini. Per chiudere la partita, l'assemblea ha dovuto votare un incremento dei componenti del consiglio di amministrazione, che sono passati da 9 a 11: un intervento necessario per riuscire a garantire le "quote rosa" previste dalla legge Golfo - Mosca.

A bloccare tutto era stata la lista di nomi presentata dal Mef: Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia avevano trovato un accordo su una rosa di nomi che comprendeva solo tre donne su nove, ma questo sarebbe andato contro lo statuto della Cdp e soprattutto contro la legge, che prevede un minimo del 40 per cento di quota di genere nei consigli di amministrazione delle società pubbliche. Uno stop che aveva creato polemiche e che aveva spinto le opposizioni a chiedere un'informativa al ministro Giancarlo Giorgetti. "Un allentamento del criterio dell’equilibrio di genere è un’autentica vergogna" aveva tuonato il responsabile economia del Partito Democratico, Antonio Misiani, mentre Maria Elena Boschi di Italia Viva aveva tirato in ballo la premier Giorgia Meloni: "La prima donna premier che ricostruisce il tetto di cristallo", aveva detto.

Perché sono nomine importanti

Il rinnovo del consiglio di amministrazione di Cdp è molto importante perché dalla Spa controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze dipendono a cascata quelli di tutte le partecipate come Fincantieri, Rai, Consip e Autostrade per l'Italia. "Le Fondazioni di origine bancaria azioniste di Cdp - si legge in una nota firmata dal presidente di Acri, Giovanni Azzone - esprimono soddisfazione per i rinnovi e le conferme all'interno del Cda di Cassa Depositi e Prestiti".

"L'allargamento del Consiglio, al fine di integrare le competenze indispensabili per guidare un'istituzione rilevante come Cassa - continua Azzone - è positivo e siamo soddisfatti che sia stato garantito l'irrinunciabile presidio del genere meno rappresentato. Siamo convinti che il Consiglio appena insediato proseguirà nella positiva direzione intrapresa in questi anni sotto la guida del presidente Giovanni Gorno Tempini e dell'amministratore delegato Dario Scannapieco. Le Fondazioni esprimono, infatti, pieno apprezzamento per i risultati conseguiti dalla Cassa nell'attuazione del Piano strategico 2022-2024 e per il perdurante impegno di CDP a servizio dei territori e sul fronte della promozione dello sviluppo sostenibile del Paese, frutto anche del dialogo costruttivo e fecondo con le Fondazioni"