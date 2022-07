Centrodestra spaccato tra tentazioni di voto e 'Draghi-bis'

Silvio Berlusconi è a Roma per seguire gli ultimi sviluppi della crisi del governo Draghi e avere da vicino il polso della situazione. Trincerato a 'Villa Grande', il leader di Forza Italia non ha in programma, per ora, un faccia a faccia con i suoi ministri Gelmini, Brunetta e Carfagna. Inutile probabilmente un incontro con gli azzurri, considerati troppo 'draghiani' dagli forzisti più oltranzisti e sovranisti.

Il Cavaliere però non incontrerà nemmeno i parlamentari, ma farà il punto con il numero due del partito, Antonio Tajani e i capigruppo di Camera e Senato, Anna Maria Bernini e Paolo Barelli, presente la senatrice Licia Ronzulli, responsabile dei rapporti con gli alleati. L'obiettivo non è ancora chiaro: Berlusconi conferma l'asse con Matteo Salvini e si tiene aperta ogni strada: quella del voto anticipato, invocato (almeno a parole) anche dalla Lega, e un Draghi bis, sponsorizzata dallo storico presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri (per definizione sempre stato un 'governativo' come ricordano i berlusconiani della prima ora) e da Gianni Letta, che in questi giorni, raccontano, starebbe facendo valere più che mai la sua moral suasion.

I 'lettiani', a quanto si apprende, sconsigliano elezioni subito, anche alla luce delle ultime riservate proiezioni di 'Euromedia Research' fondato da Alessandra Ghisleri, secondo le quali se si andasse ora alle urne, il centrodestra non avrebbe la certezza dei numeri per governare.

In attesa delle comunicazioni di Draghi previste mercoledì in Aula, al Senato, il partito continua a chiedersi cosa sarà del centrodestra qualora il premier non dovesse ottenere la fiducia. C'è chi, confortato dai sondaggi, è convinto della vittoria della coalizione, nonostante le divisioni interne, se si dovesse andare alle urne prima della scadenza naturale della legislatura e chi, invece, scommette su un'altra maggioranza di unità nazionale. Stavolta, ad accendere il dibattito tra gli azzurri, è soprattutto l'intervista di Confalonieri al Corriere della Sera, in cui auspica un proseguimento dell'attuale governo.

Le volontà politiche del centrodestra saranno evidenti mercoledì 20 luglio, quando il premier dimissionario Mario Draghi si presenterà in Senato prima e alla Camera poi per il voto di fiducia. I numeri degli azzurri conteranno più di mille parole.