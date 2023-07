Il centrodestra boccia la super autorità che dovrebbe sconfiggere la corruzione

Il centrodestra italiano si oppone alla direttiva anti corruzione voluta dalla Commissione europea, che ha lo scopo di armonizzare le legislazioni in materia nei ventisette Paesi membri, e che sottolinea l'importanza di mantenere il reato di abuso d'ufficio. La commissione per le Politiche Ue della Camera dei deputati ha espresso un parere contrario al testo di Bruxelles affermando che il provvedimento "risulterebbe palesemente in contrasto con il principio di sussidiarietà e con quella di proporzionalità", secondo il testo redatto da Antonio Giordano, di Fratelli d'Italia.

Il voto dei deputati italiani non ha alcun valore legislativo, e tra l'altro si tratta di una proposta di Bruxelles che deve ancora avere il vaglio sia del Parlamento europeo che del Consiglio Ue per essere approvata definitivamente (e comunque se approvata nessuna Assemblea nazionale avrebbe il potere di rigettarla). Ma questa presa di posizione ha comunque un pesante valore politico. Di cosa stiamo parlando? Lo scorso 3 maggio l'esecutivo comunitario ha presentato il testo che dispone, tra le altre cose, che tutti gli Stati membri dovranno dotarsi di un’autorità apposita e di standard comuni per combattere la "cancrena crescente" della corruzione, come la definì il vicepresidente della Commissione Margaritis Schinas, il giorno della presentazione del provvedimento.

Secondo la proposta la definizione stessa di cosa sia corruzione deve essere ampliata e armonizzata, includendo l'appropriazione indebita, il traffico di influenze, l'abuso d'ufficio, l'ostruzione alla giustizia e l'arricchimento illecito in connessione alla corruzione. La proposta integra nel diritto dell'Ue tutti i reati previsti nella convenzione Onu contro la corruzione e tratta la corruzione sia nel settore pubblico che in quello privato. Secondo quanto proposto da Bruxelles, una volta definiti i paletti del reato, gli Stati membri dovranno armonizzare le proprie sanzioni portando le pene minime tra i quattro e i sei anni. L'esecutivo comunitario vuole anche allungare i tempi per ottenere la prescrizione, ritenendo che se troppo brevi rappresentano "un vero ostacolo" alla giustizia.

Secondo il testo poi gli Stati membri dovranno garantire anche che, durante le indagini sulla corruzione, i privilegi e l'immunità possano essere revocati in tempo utile attraverso una procedura legislativa efficace e trasparente prestabilita dalla legge. La proposta della Commissione prevede infine il lancio di un nuovo network, guidato dal commissariato agli Affari Interni per combattere la corruzione, che lavorerà a stretto contatto con le agenzie europee (Europol, Eurojust, Olaf) e gli Stati membri.

Ma il centrodestra, che ha approvato la bocciatura anche con il sostegno di Italia Viva e Azione, critica l'idea stessa di armonizzare il reato a livello europeo. "Le norme di armonizzazione non si limitano alla definizione dei reati e delle relative sanzioni ma investono in modo ultroneo (eccessivo, ndr) anche la disciplina dei termini di prescrizione nonché le circostanze aggravanti ed attenuanti", afferma il parere. Il testo approvato dalla commissione parlamentare italiana sostiene anche che non sarebbe dimostrata "la necessità ed il valore aggiunto dell'intervento a livello unionale", e critica quella che definisce una "disciplina pervasiva che incide profondamente su normative, quali quelle contenute nei codici penali e di procedura penale, che tengono conto delle specificità" di ogni nazione.

Il deputato Enrico Costa di Azione ha addirittura parlato di "follia" europea, criticando il fatto che la direttiva preveda sanzioni penali non solo per l'abuso d'ufficio nel settore pubblico, ma anche per il settore privato in alcuni specifici casi. Per Costa "è difficilmente giustificabile un simile intervento che potrebbe alimentare il rischio di realizzare squilibri non trascurabili in termini di proporzionalità del sistema".

Insorgono invece Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Il capogruppo Pd in commissione Politiche Ue, Piero De Luca, ha definito "incredibile" la bocciatura, lamentando che nel giorno della commemorazione di Paolo Borsellino, la destra lancia "un segnale devastante di lassismo e indebolimento degli strumenti di contrasto alla criminalità in Italia e in Europa". Il Movimento 5 Stelle ha parlato di mossa "clamorosa" che "va contro le raccomandazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le rassicurazione della stessa premier Giorgia Meloni".

Continua a leggere su Today.it