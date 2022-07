Centrodestra verso l'accordo sul candidato premier

Il centrodestra trova l’accordo in un vertice del centrodestra tenutosi oggi a Montecitorio. L'accordo prevede che, a indicare il premier, sia il partito che prenderà più voti nella coalizione. La regola a cui si fa riferimento è quella usata anche per le elezioni del 2018. Ogni lista della coalizione si presenta da sola con il proprio simbolo e chi prende più voti avrà la facoltà di indicare il premier. Dunque vengono confermate le regole che sono sempre state del centrodestra.

Ma allora potrebbe essere ancora in ballo l’idea della federazione fra Lega e Forza Italia? Sarebbe un modo per provare a sorpassare Giorgia Meloni, che, sondaggi alla mano, è la leader della coalizione. Tuttavia pare anche che ognuno correrà con il suo simbolo. Quindi niente federazione ma anche perché, a differenza del passato, oggi il partito di Berlusconi più la Lega di Salvini non bastano più per superare Fratelli d’Italia.

Nel corso del vertice di centrodestra a Montecitorio sarebbe emersa la strategia comune di ogni partito della coalizione di correre con il proprio simbolo e il proprio capo politico, una riedizione di fatto di quanto avvenuto nel 2018. Per le circoscrizioni all'estero ci sarà una lista unica del centrodestra. E' quanto hanno a deciso, a quanto si apprende, nel corso del vertice che è ancora in corso. Sempre nel corso della riunione si è deciso di istituire un tavolo per il programma.

"C'è sempre un accordo, si troverà un accordo". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, lasciando Montecitorio dove ha partecipato al vertice durato oltre tre ore. Quanto alla domanda, se Giorgia Meloni potrebbe spaventare l'elettorato moderato, Ronzulli ha risposto: "no, assolutamente, non abbiamo mai detto una cosa simile".