Telefonata tra Meloni e Schlein, il Pd incassa il cessate il fuoco a Gaza

Che la linea del Governo Meloni sulla guerra tra Israele e Hamas stesse cambiando si poteva già intuire dalle parole del vicepremier e del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che in mattinata era stato molto netto: "Israele sta sbagliando - ha detto Tajani - perché la reazione dopo l'orribile attacco del 7 di ottobre sta provocando troppe vittime civili. Abbiamo sempre invitato Israele a evitare rappresaglie che colpissero in maniera così violenta la popolazione civile palestinese, che non è Hamas. Hamas è un'organizzazione terroristica criminale, ma non tutti i palestinesi sono Hamas. Detto questo, bisogna puntare sulla immediata liberazione degli ostaggi israeliani che sono nelle mani dei terroristi, ma contemporaneamente bisogna far sì che cessi questa violenza degli attacchi israeliani che sta provocando troppi morti civili".

Una decisa "virata" rispetto al "con Israele senza se e senza ma" ostentato delle ultime settimane, sicuramente dovuta a una strage umanitaria che sta scuotendo l'opinione pubblica anche grazie alla spinta di molti artisti, intellettuali e personaggi pubblici che a gran voce chiedono che si fermi un attacco che ha già causato oltre 28 mila morti tra i palestinesi, il 70 per cento donne e bambini. Una "virata" che si è trasformata in un vero e proprio punto di convergenza dopo una telefonata tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein; le due leader hanno discusso delle mozioni depositate a Montecitorio sulla crisi in Medio Oriente, hanno tessuto la tela per evitare uno scontro ideologico e soprattutto hanno concordato un "tagliando" alla posizione dell'Italia, ora decisamente più equilibrata.

L'accordo sul cessate il fuoco a Gaza

La Camera ha così approvato la mozione della maggioranza, ma ha dato il via libera anche al primo punto del documento presentato dal Pd che impegna il governo "a sostenere ogni iniziativa volta a perseguire la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani e a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza al fine di tutelare l'incolumità della popolazione civile, garantendo altresì la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi e sicuri all'interno della Striscia". Un punto approvato con 128 sì e grazie all'astensione di 159 parlamentari della maggioranza. Approvata anche la mozione di Azione - molto simile a quella della maggioranza - e parte di quella di Italia Viva. Bocciato invece il documento presentato dal Movimento 5 Stelle, con unica eccezione del punto che chiede l'apertura di corridoi umanitari, il sostegno a iniziative internazionali per la liberazione degli ostaggi e di informare il Parlamento sull'autorizzazione all'esportazione di armi e sulle missioni del Mar Rosso. Cassata quasi totalmente la mozione di Alleanza Verdi Sinistra, tranne il punto che impegna l'esecutivo a promuovere la convocazione di una conferenza di pace.

Schlein: "Bene Tajani, oggi un importante passo avanti"

Molto soddisfatta Elly Schlein, che dopo il voto ha conversato con i giornalisti in Transatlantico. La segretaria dem non ha rivelato i particolari della telefonata con la premier: "L'esito della conversazione - ha spiegato - lo misureremo col tempo. A noi non interessano i derby interni ma ci interessa contribuire come Italia alla fine di questo conflitto e a un'iniziativa più forte dell'Unione Europea per riuscire a raggiungere una conferenza di pace e una soluzione politica. Per noi il primo passo è questo cessate il fuoco umanitario che chiediamo da mesi. A Giorgia Meloni ho chiesto un'iniziativa diplomatica e politica molto più forte, in linea con quella che è la tradizione diplomatica italiana e siamo felici che l'astensione non abbia impedito che passasse questo punto per noi dirimente. Ritengo positivo che sia stato possibile. Altri punti della nostra mozione non sono passati, a partire dal riconoscimento dello Stato di Palestina su cui continueremo a insistere". Positivo, per Schlein, anche l'intervento del ministro Tajani: "Nel mio intervento - ha continuato - ho richiamato la presa di posizione di Tajani di oggi, visto che nei giorni scorsi avevo ribadito le stesse cose. È un bene che il governo italiano dica che la reazione e la risposta del governo israeliano sia sproporzionata. È un giudizio che da tempo diamo anche noi".

All'angolo Conte e Salvini

L'accordo tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, oltre a segnare un cambio di posizione dell'Italia rispetto al conflitto, ha anche una valenza sulla politica interna. Entrambe le leader, con la mossa distensiva, si posizionano come rispettive interlocutrici tagliando fuori, di fatto, i loro alleati "scomodi", che sono rispettivamente Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Il primo vede uscire molto ridimensionata la linea più aggressiva e filo - Netanyahu ostentata fino a oggi, ed è stato messo all'angolo dall'azione coordinata della premier e del ministro degli Esteri. Sull'altro fronte, il leader del Movimento 5 Stelle non riesce a marcare il suo posizionamento come era avvenuto per l'invio delle armi a Kiev, uscendo sconfitto sia nell'aula parlamentare che nella corsa alla visibilità. Una lettura che la leader del Partito Democratico non asseconda, mantenendo aperto il canale del dialogo: "Abbiamo votato a favore della mozione del Movimento 5 Stelle - ha spiegato - e loro hanno votato a favore della nostra: devo dire che avevano votato a favore anche della nostra precedente mozione sull'Ucraina che anche allora era passata, tranne il punto su cui non c'è convergenza, che è il supporto militare", ha concluso.