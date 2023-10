"Israele Stato criminale": così no vax ed estrema destra "tifano" Hamas

"Israele rappresenta il crimine per eccellenza, il male assoluto, il sionismo è peggio del nazismo". È la frase che compare su una delle più attive chat di "libera informazione e controinformazione" presenti su Telegram, un canale che conta oltre 76 mila iscritti, gestito dal giornalista Davide Zedda, tra i più conosciuti nella galassia digitale dell’ultra destra complottista e "no vax". Nel suo ultimo "editoriale", per intenderci, si accenna alle "possibili interferenze dei mezzi elettrici sugli umani vaccinati al Covid 19".

"Informati e condividi": la macchina del complotto

In queste ore i gruppi della disinformazione seriale sono concentrati sulla nuova guerra in Medio Oriente e in particolare sulla strage dell'ospedale Al Ahli di Gaza. Il dramma che sta vivendo la popolazione della Striscia diventa un pretesto per inondare la rete di contenuti, dai video di dubbia provenienza alle teorie più strampalate, spesso raccontate da illustri sconosciuti che si riprendono col cellulare mentre portano i loro cani a espletare i bisogni. Ovviamente lo scopo non è quello di sostenere la causa del popolo palestinese, ma di utilizzare il conflitto in corso per destabilizzare un pezzo di opinione pubblica e fomentare rabbia contro l’establishment, utilizzando lo stesso schema già visto con la pandemia e con la guerra in Ucraina. "Informati e condividi" è il grido di battaglia.

Il tifo per i terroristi di Hamas non viene mai palesato ma è di fatto contenuto nei deliranti messaggi di odio contro lo Stato Ebraico: "Ci rendiamo conto di quanto sia criminale il Governo di Israele? Ci rendiamo conto della sua furia omicida? Ci rendiamo conto di cosa sta accadendo? Uccidere donne e bambini attaccando un ospedale, non è un atto di guerra: è un’azione demoniaca e satanica", si legge in un altro post firmato dal giornalista cagliaritano Davide Zedda (che risulta iscritto anche all'Ordine dal 2016) che poi fa un parallelo col nazismo: "Siamo alla soluzione finale - scrive - ne parlo da giorni. Israele e gli Stati Uniti, con il consenso di tutto l’occidente criminale, compreso il Governo italiano, sono arrivati alla soluzione finale, quella che prevede la distruzione totale di ciò che resta della Palestina e dei palestinesi. La vittima è diventata carnefice, io più feroce e demoniaco dei carnefici. È un nuovo olocausto, quello ai danni del popolo palestinese". Notare la costante presenza del satanismo, espressione spesso utilizzata nei canali complottisti e con cui normalmente vengono appellati gli oppositori dell'ex presidente americano Donald Trump, mito indiscusso da quelle parti.

Il canale "Radiogreg", 21mila iscritti, si presenta così: "Unico canale di informazione libera in Italia. Trogloditi e inferiori vengono spianati quotidianamente". Tra un post sulle scie chimiche, uno sui malori improvvisi che sarebbero causati dai soliti vaccini e uno in cui si parla del cambiamento climatico come "grande inganno" per schiavizzare i popoli della Terra, anche qui compaiono video che arriverebbero dalla Striscia di Gaza, ovviamente senza citarne la fonte. E poi un meme in cui Fred Jones, personaggio della fortunata serie animata Scooby-Doo, toglie la maschera a un criminale di Hamas che in realtà sarebbe Israele sotto mentite spoglie.

Anche sulla chat "Io non mi vaccino", 27 mila iscritti, rimasta più fedele alla sua originale "missione" di divulgazione di contenuti "no vax" e report dei cosiddetti "malori improvvisi" che sarebbero causati dagli odiati "sieri sperimentali" contro il Covid 19, si finisce a parlare di guerra dando del "servo" a Bruno Vespa per aver interrotto un suo inviato che raccontava del bombardamento israeliano sull’ospedale.

Tecnica molto in voga in questi gruppi è quella di prendere spezzoni di video o screenshot da servizi giornalistici di emittenti straniere, manipolandone il contenuto in modo spesso inverosimile; in uno di questi il direttore dell’ospedale bombardato dichiarerebbe che Israele aveva detto loro: "Vi abbiamo avvertito ieri con due bombe. Perché non avete evacuato l’ospedale fino a questo momento?".

L’estrema destra contro Israele

E se sui canali Telegram si esasperano i toni, dalle voci "ufficiali" dell’estrema destra nostrana, che pur utilizzano parole meno gravi, gli attacchi a Israele sono continui. Va detto che non si tratta di uno schieramento recente: la fazione neofascista italiana hanno sempre appoggiato la causa palestinese facendone quasi una questione identitaria; ma a differenza della sinistra, alla base delle loro tesi c’è sempre un più o meno celato antisemitismo. Di fatto, più che solidarietà verso il popolo palestinese oppresso, traspare l'antisionismo più estremo. "Israele è un'entità senza legittimità, non riconosciuta da quasi tutti i Paesi arabi, il cui Governo incoraggia la costituzione di insediamenti da parte dei coloni, erodendo costantemente la Terra Palestinese", si legge in un articolo sul sito "fahrenheit2022" a firma Roberto Fiore. Il leader di Forza Nuova, che rischia dieci anni e sei mesi di reclusione per l'assalto alla sede della Cgil del 9 ottobre del 2021, su X attacca anche la stampa di centrodestra che "invoca stragi e chiama bestie i Palestinesi".

Particolarmente attiva anche la giornalista Francesca Totolo, che nel suo quotidiano bombardamento di tweet contro gli immigrati, la comunità LGBT e la sinistra antifascista, ora dedica spazio anche alla Striscia di Gaza. Per chi segue il personaggio, il risultato è abbastanza destabilizzante; in un post su X scrive: "Dopo Patrick Zaki, la seconda vittima del pensiero unico è Moni Ovadia, ebreo sefardita. Ha "osato" affermare: "La responsabilità di tutto quello che è accaduto ricade sul governo israeliano: hanno lasciato marcire la situazione". Chissà cosa penserà Ovadia, fresco di dimissioni dal Teatro Comunale di Ferrara, questo inaspettato endorsement.

