Chi è Alexander Dugin, l'ideologo russo che simpatizza per i sovranisti italiani

L'attentato della scorsa notte a Mosca a Darya Dugin, figlia del filosofo e ideologo russo Alexander, alza un volo sul ruolo dell'uomo considerato come il "Rasputin di Putin" o "il cervello di Putin", in particolare da molti media occidentali, e autore de facto della strategia in Ucraina del presidente russo.

I legami con la politica italiana

La figura di Alexander Dugin, nato nel 1962 nella famiglia di un ufficiale dell'allora intelligence sovietico, è nota anche in Italia, soprattutto in casa Lega e Fratelli d'Italia. Il 'Rasputin' di Putin è ritenuto fomentatore dell'ideologia ultranazionalista "eurasiatica" - nota anche come "fascismo russo" - che ispira la politica estera "imperialista" di Vladimir Putin e quindi anche l'invasione dell'Ucraina. E' sotto sanzioni internazionali dal 2015, come "ideologo" dell'annessione della Crimea alla Russia.

Non ha mai ricoperto una posizione ufficiale nel governo russo, ed ha avuto in passato incarichi accademici e di capo redattore di Tsargrad TV, fervente emittente filo-Putin, mantenendo sempre il massimo riserbo sul suo legame con Putin. Ma è evidente che il suo linguaggio e la sua retorica, intrisa di sovranismo e occultismo di estrema destra, sono stati da tempo adottati dal Cremlino, facendo breccia anche a Roma.

L'ideologo ultranazionalista russo è un conoscente di lunga data del Segratario della Lega Matteo Salvini, anche se negli ultimi mesi ha puntato gli occhi sulla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, apprezzandola per la sua carriera politica.

Dugin, che parla fluentemente in italiano, ha incontrato Salvini grazie a Gianluca Savoini, l'uomo del leader del Carroccio per i rapporti con il Cremlino. Tra Salvini e Dugin nasce una profonda simpatia, tanto che nel 2016 è proprio Dugin ad intervistare il leghista, negli studi di Tsargrad, la tv del ministero della Difesa russa, in occasione di una visita di Salvini a Mosca.

Due anni dopo, nel 2018, il padre della 'Quarta Teoria Politica' (che supera fascismo, comunismo e liberalismo in nome di un populismo sovranista) benedice il neonato governo gialloverde. Ma l'idillio dura poco, fino alla caduta dell'esecutivo gialloverde e al sostegno al governo Draghi: in un'intervista concessa a fine maggio all'Adnkronos il governo gialloverde è stato definito "un'occasione storica mancata". Salvini, infatti, viene criticato per la sua trasformazione in senso atlantista e liberale "perché ha perduto la dimensione del vero populismo", ha commentato Dugin, deluso per "l'influenza della destra liberale Usa" sul leghista.

Con la lontananza da Salvini, Dugin punta gli occhi su Meloni, apprezzata per le sue critiche alle misure anti-Covid e la distanza "dalle politiche fallimentari del globalista e liberale Draghi". Fino al vaticinio: "Se seguirà rigorosamente gli ideali e i valori che proclama, sarà, secondo me, molto significativo. Quando l'Italia - con la Meloni o chiunque altro - diventerà sovrana, allora e solo allora le cose cominceranno ad andare".

Mosca accusa, Kiev nega

L'uccisione della figlia Darya in un'esplosione che, secondo alcuni, aveva come obiettivo proprio il filosofo russo, acuirà la tensione tra Kiev e Mosca, con quest'ultima che accusa l'Ucraina di essere dietro l'attentato.

La Russia ha avviato un'indagine, condotta personalmente da Aleksandr Bastrykin, a capo del Comitato investigativo russo, per fare luce su quanto accaduto la scorsa notte e per individuare i responsabili e i mandanti dell'attentato. Kiev, d'altro canto, nega qualsiasi implicazione nell'uccisione della giornalista e filosofa trentenne, che è stata in diverse occasioni bollata come "fautrice di alto profilo e frequente di disinformazione sull'Ucraina e sull'invasione russa su varie piattaforme online".

Se la pista ucraina fosse confermata, specifica il Cremlino attraverso la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, si avrà la "conferma della politica del terrorismo di Stato messa in atto dal regime di Kiev".