Chi è Elisabetta Belloni, la donna a capo degli 007 italiani in corsa per il Quirinale

Una donna al Quirinale. Lo si sente da anni: è una frase che ritorna. Solo una suggestione forse in un Paese dove la differenza di genere pesa, a conti fatti, più di quanto si voglia ammettere. Anche per questa elezione del nuovo presidente della Repubblica si torna a dire "E' tempo di una donna Presidente". Nella girandola di nomi c'è stata Emma Bonino (che si defila con un "No, grazie, non è più tempo"), c'è Maria Elisabetta Alberti Casellati (il nome della presidente del Senato ha però diviso ancora di più gli schieramenti) e c'è adesso quello di Elisabetta Belloni, alla guida del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis).

Il suo nome è spuntato ieri insinuandosi tra i due in prima fila: Mario Draghi e Pier Ferdinando Casini. Non dispiacerebbe al segretario del Pd, Enrico Letta, e al presidente del M5S, Giuseppe Conte, avrebbe il supporto anche del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Piace alla Lega. A suo favore c'è l'essere esterna ai partiti, ma l'incarico assai delicato che ricopre attualmente potrebbe rivelarsi un limite, se non "il" limite invalicabile. Eleggere al Colle chi è vertice dei servizi segreti segnerebbe un precedente pesante.

Nata il 1° settembre del 1958, ha 63 anni. È stata sposata con Giorgio Giacomelli, ambasciatore di origine padovana, scomparso nel febbraio 2017. Inizia la carriera diplomatica nel 1985 con incarichi nelle ambasciate italiane e nelle rappresentanze permanenti a Vienna e a Bratislava, oltre che presso le direzioni generali del ministero degli Affari Esteri. Tra il 1999 e il 2004 Belloni è alla guida della segreteria della direzione per i Paesi dell’Europa, poi a capo dell’Ufficio per i Paesi dell’Europa centro-orientale e infine a capo della segreteria del sottosegretario di Stato agli Esteri. Durante il governo Renzi, nel 2015, è capo di Gabinetto alla Farnesina. Poi diventa segretario generale del ministero degli Esteri, prima donna a ricoprire questa posizione che ha mantenuto anche durante il governo Conte I e governo Conte bis, occupandosi di dossier delicati come la morte in Egitto del giovane ricercatore Giulio Regeni. Lo scorso anno, a maggio, il premier Mario Draghi la nomina come capo del Dipartimento per le informazioni e la sicurezza (Dis).

Tanti i riconoscimenti che le sono stati attribuiti. Nel 2007 riceve la Legion d’onore dalla Francia “per il contributo dato alla cooperazione bilaterale, in particolare durante le emergenze del Libano, dello tsunami in Asia e degli scontri in Costa d’Avorio”. Nel 2017 diventa cavaliere di gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Nel 2018 la Romania la nomina Dama di gran croce dell’Ordine del fedele servizio.