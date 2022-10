È nato ufficialmente il governo guidato da Giorgia Meloni. A lei il compito di raccogliere l'eredità di Mario Draghi. Nella sua squadra trova posto Marina Elvira Calderone, nuova ministra del Lavoro.

Chi è Marina Elvira Calderone, nuova ministra del Lavoro

Nata a Bonorva, Sassari, il 30 luglio 1965, Calderone è attualmente, nominata nel 2005, la presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Laurea magistrale in gestione aziendale,si legge nella sua biografia, nell'ambito dell'attività professionale si è specializzata nella gestione delle risorse umane e nella loro valorizzazione, con un occhio alle procedure di reclutamento e alla gestione delle performance del personale inquadrato nel pubblico impiego e nelle società a partecipazione pubblica. Attiva non solo al fianco di aziende in diversi settori di attività ma presente anche in trattative sindacali e relazioni industriali, dialogando con tutte le forze in campo, sindaci e aziende, e ha collezionato esperienze anche nella composizione delle controversie di lavoro e in processi di riorganizzazione aziendale, oltre che nel campo del diritto fallimentare e nella gestione dei rapporti di lavoro in presenza di procedure concorsuali in qualità di tecnico di parte.

Molteplici anche i ruoli dirigenziali ricoperti negli anni. Dal 2014 al 2020 è stata inoltre componente del Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica, oggi Leonardo, presidente del Club Europeo delle Professioni Giuslavoristiche nel 2006, del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali nel 2009 e, dal 6 ottobre 2015, come membro del Comitato Economico e Sociale Europeo (Cese), per cui è attualmente co-portavoce nella Categoria Libere Professioni e componente di diverse Categorie e Sezioni nel Gruppo III. E poi una lunga lista di altri incarichi, dalla presidenza della W.A.L.P. - Associazione Mondiale delle Professioni Lavoristiche (2019), in qualità di componente del Comitato Direttivo dell'Osservatorio sul Welfare della Luiss Business School e del Consiglio Direttivo Uni - Ente Italiano di Normazione, risalenti al 2021 al pari della Vice Presidenza dell'Associazione ProfessioniItaliane, organizzazione creata dal Comitato Unitario delle Professioni (Cup) e Rete Professioni Tecniche (Rpt). Portano la sua firma,infine, numerosi articoli su quotidiani e riviste, scientifiche ed economiche, e libri in materia di lavoro e previdenza. Per il suo lavoro nell'ambito delle professioni le sono stati conferiti svariati premi, l'ultimo in ordine di apparizione quello ''Donna Tutto l'Anno per le Professioni''.