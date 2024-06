Elezioni comunali 2024, iniziato lo spoglio: chi ha vinto

Dopo lo scrutinio per le elezioni Europee l'attenzione si sposta sulle Comunali. Nel fine settimana tra l'8 e il 9 giugno si è infatti votato anche in circa 3.700 comuni italiani (e per le Regionali in Piemonte). Nel dettaglio, si è andati alle urne in 3.698 Comuni in totale, di cui 3.520 delle Regioni a statuto ordinario, 114 del Friuli Venezia Giulia, 27 della Sardegna e 37 della Sicilia. Sono 28 i comuni capoluogo al voto.

L'eventuale secondo turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco, che interessa i comuni al voto con popolazione superiore ai 15mila abitanti, si svolgerà domenica 23 e lunedì 24 giugno: i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 di domenica e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì. L'eventuale turno di ballottaggio non riguarderà i comuni al voto in Friuli Venezia Giulia, tutti con popolazione inferiore ai 15mila abitanti.

Elezioni Comunali 2024: le sfide principali

A Bari la sfida è tra il candidato del centrosinistra, Vito Leccese, sostenuto da Europa Verde, Partito Democratico, Leccese Sindaco, Progetto Bari, Decaro per Bari, Con Leccese Sindaco e Noi Popolari, e il nome del centrodestra, Fabio Romito, sostenuto da Romito Sindaco, Bari per Fabio Romito, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Liberali e Riformisti-Nuovo Psi, Noi moderati e Riprendiamoci il futuro, Udc-Prima l'Italia, Agorà, Mario Conca, Pensionati e invalidi giovani insieme. A Cagliari il testa a testa sarà tra due cognomi identici: Massimo Zedda per il centrosinistrz e Alessandra Zedda per il centrodestra.

A Campobasso, per la poltrona del primo cittadino si sfidano Aldo De Benedittis per il centrodestra, Marialuisa Forte per il "campo largo", e il civico Pino Ruta. A Firenze cerca il "colpaccio" Eike Schmidt, ex direttore degli Uffizi, candidato con il centrodestra, mentre a Perugia il testa a testa è tra Margherita Scoccia del centrodestra e Vittoria Ferdinandi. A Potenza il centrodestra candida Francesco Fanelli al posto di Mario Guarente, mentre il centrosinistra punta su Vincenzo Telesca.

Bari verso il ballottaggio

Bari verso il ballottaggio. Secondo la I proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai relativo alle elezioni comunali nel capoluogo pugliese, il candidato sindaco del centrosinistra Vito Leccese, sostenuto da Pd, Verdi, e altre liste civiche, è al 46%, mentre il candidato del centrodestra Fabio Romito è al 32,4%. Michele Laforgia sostenuto dai Cinque Stelle, dai movimenti e associazioni civiche di Sinistra è, invece, al 20,7%. La copertura del campione è del 7%.

Funaro avanti a Firenze

Nella prima proiezione per le comunali di Firenze, Sara Funaro del centrosinistra è in vantaggio con il 41,6%, seguita dal candidato di centrodestra Eike Schmidt con il 32,5%. Al terzo posto Stefania Saccardi con il 6,1% e Cecilia Del Re al 6%. La copertura del campione è del 6%.

Cagliari, avanti Massimo Zedda

Nella prima proiezione per le comunali di Cagliari, Massimo Zedda del centrosinistra ha il 58,6%, mentre Alessandra Zedda del centrodestra è al 35,8%.

Segue Giuseppe Farris al 2,5%. Il campione è dell'8%.

Perugia, sfida Ferdinandi-Scoccia

Nella prima proiezione per le comunali di Perugia, Vittoria Ferdinandi del centrosinistra è al 49,8%, mentre la candidata del centrodestra Margherita Scoccia è al 47,3%. Segue Massimo Monni all'1,6%. Il campione è del 9%