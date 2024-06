Chi ha vinto le elezioni

Anche in Italia si sono chiusi i seggi delle elezioni europee e ora inizia lo spoglio. In attesa del dato definitivo dell'affluenza, ma si teme il record negativo dopo la rilevazione delle 19, che fermava l'asticella al 40 per cento. Nel 2019 aveva votato il 54,5 per cento. I primi exit poll di Opinio - Rai confermano le previsioni della vigilia, con Fratelli d'Italia in testa seguito dal Partito Democratico. Il partito della premier, Giorgia Meloni, è dato in una forbice tra il 26 e il 30 per cento, mentre quello di Elly Schlein è tra il 21 e il 25 per cento.

Terzo il Movimento 5 Stelle tra il 10 e il 14. Per il quarto posto è derby nel centrodestra con Forza Italia tra l'8,5 e il 10,5 per cento e la Lega tra l'8 e il 10. Quasi certamente sopra la soglia di sbarramento Alleanza Verdi Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, in una forchetta tra il 5 e il 7 per cento, mentre si giocano il quorum sia Stati Uniti d'Europa (3,5 - 5 per cento) e Azione di Carlo Calenda (2,5 - 4,5 per cento). Sicuramente fuori dal prossimo europarlamento Pace, Terra e Dignità di Michele Santoro (1 - 3), Libertà (0 - 2) e Alternativa Popolare (0 - 1).

Il vento di destra soffia in tutta Europa

Il vento di destra soffia forte in Europa ma la maggioranza che sostiene Ursula von der Leyen tiene e lascia sul campo solo una manciata di seggi. Il Ppe si conferma primo partito, seguito dai Socialisti&Democratici e Renew Europe. Il più grande sconfitto della tornata elettorale è senza ombra di dubbio Emmanuel Macron, col suo partito doppiato da Rassemblement National di Marine Le Pen e dell'astro nascente Jordan Bardella. Il presidente francese ha parlato alla Nazione e ha annunciato lo sciogliemento dell’Assemblea nazionale e il voto anticipato il 30 giugno e l 7 luglio. In Germania crolla l'Spd del cancelliere Scholz, che subisce il sorpasso di AfD. E l'estrema destra vola anche in Austria, con il Fpoe primo con oltre il 27 per cento dei voti.